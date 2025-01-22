Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина не стали обвинять в гибели близких

Posted 22 января, 10:04
Published 22 января, 10:04
Modified 22 января, 12:46
Updated 22 января, 12:46
Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, не получил официального обвинения. До этого его обвиняли в гибели родственников. В настоящее время он находится в статусе подозреваемого, и расследование продолжается по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности на водном транспорте.
Пичугин рассказал, что вернулся домой в Улан-Удэ и прошел реабилитацию. Он подтвердил, что причиной дрейфа стало повреждение двигателя лодки. Михаил не общается с женой и матерью погибших родственников, оба тяжело переживают утрату.
Напомним, что 4 августа 2024 года Пичугин отправился в морское путешествие с братом и племянником. После потери связи 9 августа их искали более месяца. Михаила нашли 14 октября на лодке с телами родных. Он потерял около 50 кг веса и выживал на дождевой воде и сублимированной пище. Следствие продолжает работу, Пичугин надеется на справедливость.
Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении Михаила Пичугина, дрейфовавшего в Охотском море.