Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина не стали обвинять в гибели близких

Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, не получил официального обвинения. До этого его обвиняли в гибели родственников. В настоящее время он находится в статусе подозреваемого, и расследование продолжается по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности на водном транспорте.