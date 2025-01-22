vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 10:04

Published 22 января, 10:04

Modified 22 января, 12:46

Updated 22 января, 12:46

Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина не стали обвинять в гибели близких

Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина не стали обвинять в гибели близких

22 января 2025, 10:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Путешествие
Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море, пытались обвинить в гибели близких. В результате он не получил официального обвинения, но находится в статусе подозреваемого.

Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, не получил официального обвинения. До этого его обвиняли в гибели родственников. В настоящее время он находится в статусе подозреваемого, и расследование продолжается по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности на водном транспорте.

Пичугин рассказал, что вернулся домой в Улан-Удэ и прошел реабилитацию. Он подтвердил, что причиной дрейфа стало повреждение двигателя лодки. Михаил не общается с женой и матерью погибших родственников, оба тяжело переживают утрату.

Напомним, что 4 августа 2024 года Пичугин отправился в морское путешествие с братом и племянником. После потери связи 9 августа их искали более месяца. Михаила нашли 14 октября на лодке с телами родных. Он потерял около 50 кг веса и выживал на дождевой воде и сублимированной пище. Следствие продолжает работу, Пичугин надеется на справедливость.

Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении Михаила Пичугина, дрейфовавшего в Охотском море.

Мужчина 67 дней дрейфовал по морю с телами погибших близких: его спас «Ангел» — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой приморец будет заново учиться жить: инсульты — новый бич молодежи?До лучшего места на Земле за 18 дней: сколько стоит автотрип из Москвы во Владивосток«За плохой путиной придет хорошая» — итоги рыбного промысла обсудили в Приморье
#Новости#Дальний Восток#Водный транспорт#Расследование#Путешествие#Охотское море#Улан-Удэ#Происшествия#Реабилитация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика