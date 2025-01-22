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Posted 22 января, 00:45

Published 22 января, 00:45

Modified 22 января, 00:47

Updated 22 января, 00:47

Материальную помощь после сильного снегопада получили жители Приморского края

Справедливость восторжествовала: выплаты после ЧС получили 4 000 жителей Приморья

22 января 2025, 00:45
Фото: 1MI.

Материальную помощь после сильного снегопада получили жители Приморского края

Сюжет
Электричество
Несколько лет назад в Ольгинском районе царила серьезная непогода, которая принесла немало проблем приморцам. Однако помощь от властей пострадавшие получили не сразу.

Жители Ольгинского района обратились в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в декабре 2022 года. Местное население столкнулось с трудностями после мощного снегопада, — пострадали 1 650 домовладений, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с отказом муниципальной комиссией в назначении предусмотренных законодательством выплат прокуратурой в суд направлено 58 исковых заявлений в интересах 4 116 граждан о признании факта нарушения условий их жизнедеятельности и права на получение единовременной материальной помощи», — отметили в генеральной прокуратуре.

Требования пострадавших удовлетворены, — приморцы получили денежные выплаты.

Надзорное ведомство внесло представления в местные власти из-за неэффективной работы профильного министерства в период чрезвычайной ситуации. Под руководством главы района закуплено 96 единиц спецтехники и товары первой необходимости для населения. Также в крае возвели шесть пунктов для оперативной ликвидации ЧС.

К ответственности привлечено не только высшее должностное лицо администрации, но и руководства энергоснабжающих предприятий. Всем причастным назначили штрафы.

«Контроль за восстановлением прав граждан осуществлен управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края намерен решить проблему с электричеством в Надеждинском районе.

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