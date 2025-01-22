Справедливость восторжествовала: выплаты после ЧС получили 4 000 жителей Приморья

Posted 22 января, 00:45
Published 22 января, 00:45
Modified 22 января, 00:47
Updated 22 января, 00:47
Жители Ольгинского района обратились в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в декабре 2022 года. Местное население столкнулось с трудностями после мощного снегопада, — пострадали 1 650 домовладений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с отказом муниципальной комиссией в назначении предусмотренных законодательством выплат прокуратурой в суд направлено 58 исковых заявлений в интересах 4 116 граждан о признании факта нарушения условий их жизнедеятельности и права на получение единовременной материальной помощи», — отметили в генеральной прокуратуре.
Требования пострадавших удовлетворены, — приморцы получили денежные выплаты.
Надзорное ведомство внесло представления в местные власти из-за неэффективной работы профильного министерства в период чрезвычайной ситуации. Под руководством главы района закуплено 96 единиц спецтехники и товары первой необходимости для населения. Также в крае возвели шесть пунктов для оперативной ликвидации ЧС.
К ответственности привлечено не только высшее должностное лицо администрации, но и руководства энергоснабжающих предприятий. Всем причастным назначили штрафы.
«Контроль за восстановлением прав граждан осуществлен управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края намерен решить проблему с электричеством в Надеждинском районе.