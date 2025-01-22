Справедливость восторжествовала: выплаты после ЧС получили 4 000 жителей Приморья

Жители Ольгинского района обратились в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в декабре 2022 года. Местное население столкнулось с трудностями после мощного снегопада, — пострадали 1 650 домовладений, сообщили в пресс-службе ведомства.