Свинья, Валера и олень: смешная видеоконференция с коллегами прошла в Приморье — фото

Posted 22 января, 05:08
Published 22 января, 05:08
Modified 22 января, 05:12
Updated 22 января, 05:12
Национальный парк «Земля леопарда» поделилась смешными снимками, сделанными фотоловушками за 13 лет. Оказывается, лесные обитатели вовсе не боятся инноваций, который «затесались» в живой природе. Наоборот, животные активно их изучают.
Звери их и обнюхивают, и пытаются попробовать на зубок. Чаще всего повышенный интерес наблюдается у молодых особей, которые с недоверием проверяют устройства, — не представляют ли они опасности.
Обычно зверь, обследовав камеру, удаляется по своим делам. Но бывали ситуации с иными исходами, отметили в пресс-службе нацпарка.