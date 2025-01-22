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Posted 22 января, 05:08

Published 22 января, 05:08

Modified 22 января, 05:12

Updated 22 января, 05:12

Самый забавный созвон коллег по видеосвязи показали в Приморском крае

Свинья, Валера и олень: смешная видеоконференция с коллегами прошла в Приморье — фото

22 января 2025, 05:08
Фото: 1MI.

Самый забавный созвон коллег по видеосвязи показали в Приморском крае

Сюжет
Животные
Офисные созвоны — это отличный повод для юмора. Ведь на удаленке работники компаний нередко попадают в конфузы. Забавной «дистанционной встречей» поделились сотрудники нацпарка Приморского края.

Национальный парк «Земля леопарда» поделилась смешными снимками, сделанными фотоловушками за 13 лет. Оказывается, лесные обитатели вовсе не боятся инноваций, который «затесались» в живой природе. Наоборот, животные активно их изучают.

Звери их и обнюхивают, и пытаются попробовать на зубок. Чаще всего повышенный интерес наблюдается у молодых особей, которые с недоверием проверяют устройства, — не представляют ли они опасности.

Обычно зверь, обследовав камеру, удаляется по своим делам. Но бывали ситуации с иными исходами, отметили в пресс-службе нацпарка.

Фото: amurleo_land

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дикий котик искал ночлег в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Животные#Земля леопарда#Национальный парк#Инновации#Приморский край#Живая природа#Приморье#Пресс-служба
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