Центр «Амурский тигр»: тигров много не бывает

Posted 22 января, 04:15
Published 22 января, 04:15
Modified 22 января, 04:17
Updated 22 января, 04:17
Директор центра «Амурский тигр» развеял распространённое мнение о бесконтрольном росте численности амурских тигров в Приморье. По его словам, в регионе сформировалась естественная саморегулирующаяся система, которая не позволяет популяции увеличиваться бесконечно.
Руководитель центра приводит в пример Лазовский заповедник, где основным источником питания для хищников является пятнистый олень. Несмотря на отсутствие кабанов и влияния африканской чумы свиней, количество тигров остаётся неизменным на протяжении 30 лет.
Центр «Амурский тигр» отмечает, что на территории Приморского края обитает около 500 особей этого хищника. При этом природные условия региона для тигров являются экстремальными.
По данным исследований, амурский тигр — это реликтовый вид, оставшийся в Приморье после схода ледника. Изначально эти хищники были приспособлены к жизни в тропических джунглях, поэтому климат региона естественным образом ограничивает рост их популяции.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.