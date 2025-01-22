В Хабаровском крае стартовал приём заявок на участие в программе «Герои Vостока»

Напомним, отбор на участие в программе «Герои Vостока» производится на конкурсной основе. Регистрация продлится до 21 февраля. Ветераны СВО смогут начать обучение сразу. Участники спецоперации, прошедшие отбор, будут включены в резерв и приступят к прохождению программы после увольнения с военной службы и возвращения в Хабаровский край. Образовательный модуль пройдет с 1 апреля по 30 ноября 2025 года. Оператором программы выступит Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС. Участники программы получат возможность принять участие в факультативном проекте «Герои Vостока: Бизнес для СВОих», направленном на получение базовых знаний в сфере предпринимательства и первичных навыков ведения бизнеса.