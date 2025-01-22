В Хабаровском крае стартовал приём заявок на участие в программе «Герои Vостока»

Posted 22 января, 00:22
Published 22 января, 00:22
Modified 22 января, 02:36
Updated 22 января, 02:36
Для подачи заявки необходимо обращаться к социальным координаторам филиала фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае по месту проживания. Специалисты проконсультируют по вопросам участия и помогут подготовить все необходимые документы.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе заседания президиума правительства региона отметил, что реализация программы «Герои Vостока» — на особом контроле.
— Думаю, каждый из нас понимает, насколько это важный вопрос. Речь идёт о том, чтобы люди, которые не жалеют здоровья и жизни для блага России, смогли реализовать свой потенциал на благо страны. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин: «Если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого?», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона добавил, что задача руководителей муниципалитетов — донести информацию о возможности обучения до каждого потенциального кандидата, чтобы каждый из них знал о том, куда подать заявку и какие перспективы перед ним открывает программа.
— Я попрошу глав муниципальных образований и исполнительных органов края очень внимательно отнестись к тем героям, которые будут у вас проходить стажировку. Это личная наша ответственность, — заключил Дмитрий Демешин.
Напомним, отбор на участие в программе «Герои Vостока» производится на конкурсной основе. Регистрация продлится до 21 февраля. Ветераны СВО смогут начать обучение сразу. Участники спецоперации, прошедшие отбор, будут включены в резерв и приступят к прохождению программы после увольнения с военной службы и возвращения в Хабаровский край. Образовательный модуль пройдет с 1 апреля по 30 ноября 2025 года. Оператором программы выступит Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС. Участники программы получат возможность принять участие в факультативном проекте «Герои Vостока: Бизнес для СВОих», направленном на получение базовых знаний в сфере предпринимательства и первичных навыков ведения бизнеса.
Требования к участникам отбора на обучение в программе «Герои Vостока», а также контакты социальных координаторов размещены по ссылке.