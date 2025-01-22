vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 00:22

Published 22 января, 00:22

Modified 22 января, 02:36

Updated 22 января, 02:36

В Хабаровском крае стартовал приём заявок на участие в программе «Герои Vостока»

В Хабаровском крае стартовал приём заявок на участие в программе «Герои Vостока»

22 января 2025, 00:22
Фото: Правительство Хабаровского края.
Начался сбор заявок на обучение по программе «Герои Vостока». Потенциальные участники — ветераны и участники специальной военной операции — могут получить профессиональные знания, развить свои управленческие навыки для дальнейшего трудоустройства в гражданском секторе, в том числе в органы власти.

Для подачи заявки необходимо обращаться к социальным координаторам филиала фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае по месту проживания. Специалисты проконсультируют по вопросам участия и помогут подготовить все необходимые документы.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе заседания президиума правительства региона отметил, что реализация программы «Герои Vостока» — на особом контроле.

— Думаю, каждый из нас понимает, насколько это важный вопрос. Речь идёт о том, чтобы люди, которые не жалеют здоровья и жизни для блага России, смогли реализовать свой потенциал на благо страны. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин: «Если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого?», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Глава региона добавил, что задача руководителей муниципалитетов — донести информацию о возможности обучения до каждого потенциального кандидата, чтобы каждый из них знал о том, куда подать заявку и какие перспективы перед ним открывает программа.

— Я попрошу глав муниципальных образований и исполнительных органов края очень внимательно отнестись к тем героям, которые будут у вас проходить стажировку. Это личная наша ответственность, — заключил Дмитрий Демешин.

Напомним, отбор на участие в программе «Герои Vостока» производится на конкурсной основе. Регистрация продлится до 21 февраля. Ветераны СВО смогут начать обучение сразу. Участники спецоперации, прошедшие отбор, будут включены в резерв и приступят к прохождению программы после увольнения с военной службы и возвращения в Хабаровский край. Образовательный модуль пройдет с 1 апреля по 30 ноября 2025 года. Оператором программы выступит Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС. Участники программы получат возможность принять участие в факультативном проекте «Герои Vостока: Бизнес для СВОих», направленном на получение базовых знаний в сфере предпринимательства и первичных навыков ведения бизнеса.

Требования к участникам отбора на обучение в программе «Герои Vостока», а также контакты социальных координаторов размещены по ссылке.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика