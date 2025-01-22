В Хабаровском крае стартует нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Posted 22 января, 03:54
Published 22 января, 03:54
Modified 22 января, 03:56
Updated 22 января, 03:56
В 2025 году региональное министерство здравоохранения приступает к реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В профильном министерстве напомнили, что нацпроект «Здравоохранение» дал очень многое региону. По нему открывались ФАПы и амбулатории в отдаленных поселениях, производился капитальный ремонт медучреждений, приобреталось передовое медицинское оборудование, привлекались кадры. Также открывались новые центры на базе медицинских организаций. Так, к примеру, в больнице имени Шевчука Комсомольска-на-Амуре стал функционировать Центр гемодиализа, а в хабаровской краевой больнице № 1 имени Сергеева прошло обновление Центра хирургии головы и шеи.
— Благодаря национальному проекту в учреждениях здравоохранения были проведены мероприятия, которые позволили к концу 2024 году достигнуть и даже перевыполнить ключевые показатели. Например, сократить младенческую смертность, укомплектовать медицинские организации необходимыми специалистами, эффективно организовать работу санитарной авиации и т. д. Отдельным направлением в 2024 году стало открытие аптечных организаций и пунктов. В целях обеспечения лекарствами пациентов высокого риска сразу после выписки из отделений стационаров Краевой клинической больницы имени Сергеева и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии открыты аптеки. Аптечные пункты начали работать и в рабочем поселке Майский в Советско-Гаванском районе и поселке Березовый в Солнечном районе, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.
Он подчеркнул, что сейчас большое внимание уделяется оказанию медицинской помощи участникам СВО. Свыше 2,5 тысячи бойцов получили специализированную помощь в медицинских учреждениях края. 174 ребенка из семей участников спецоперации прошли реабилитацию в КГБУЗ «Детский клинический центр медицинской реабилитации „Амурский“.
С 2025 года стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который также широко охватывает сферу здравоохранения. В нем предусмотрена реализация 9 региональных проектов. Получат развитие следующие направления: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом „С“ и минимизация рисков распространения данного заболевания», «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Медицинские кадры». На 7 проектов уже предусмотрено финансирование на 2025–2027 годы в размере более 3,5 миллиарда рублей. В 2025 году продолжится обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, на работу в них будет привлекаться больше квалифицированных медицинских кадров. Новые подходы будут использоваться при профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшится экстренная медицинская помощь и система реабилитации, будет развиваться сеть национальных исследовательских центров, продолжится работа по цифровизации здравоохранения.
Главная задача нового президентского нацпроекта — увеличить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.
Стоит отметить также, что краевой минздрав будет участвовать и в новом нацпроекте «Семья», в рамках которого будет реализован региональный проект «Охрана материнства и детства». Его задача обеспечить доступность и квалифицированную помощь женщинам и детям. На реализацию данного проекта предусмотрено финансирование в размере более 436 миллионов рублей.