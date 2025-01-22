В Хабаровском крае стартует нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

С 2025 года стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который также широко охватывает сферу здравоохранения. В нем предусмотрена реализация 9 региональных проектов. Получат развитие следующие направления: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом „С“ и минимизация рисков распространения данного заболевания», «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Медицинские кадры». На 7 проектов уже предусмотрено финансирование на 2025–2027 годы в размере более 3,5 миллиарда рублей. В 2025 году продолжится обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, на работу в них будет привлекаться больше квалифицированных медицинских кадров. Новые подходы будут использоваться при профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшится экстренная медицинская помощь и система реабилитации, будет развиваться сеть национальных исследовательских центров, продолжится работа по цифровизации здравоохранения.