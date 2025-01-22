В Китае — новый год, граница — на лопату: режим работы пунктов пропуска изменится

Posted 22 января, 02:49
Published 22 января, 02:49
Modified 22 января, 02:51
Updated 22 января, 02:51
Специалисты краевого агентства международного сотрудничества сообщили, что в период праздников не будут работать следующие пункты пропуска:
Традиционно наступление Восточного нового года в странах Азии, в том числе в КНР, отмечают 15 дней — в этом году с 29 января по 12 февраля. И хотя пункты пропуска так долго закрыты не будут, опытные туристы знают, что в это время в приграничных городах КНР жизнь идёт в другом ритме — многие магазины закрываются, жители Поднебесной пускают фейерверки, танцуют, словом, отдыхают и радуются. Поэтому поездка за покупками именно в этот период может быть неудачной.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем будут заниматься жители Владивостока в дни Восточного нового года.