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Posted 22 января, 02:49

Published 22 января, 02:49

Modified 22 января, 02:51

Updated 22 января, 02:51

Пункты пропуска в Приморском крае на границе с КНР меняют график работы

В Китае — новый год, граница — на лопату: режим работы пунктов пропуска изменится

22 января 2025, 02:49
Фото: vostokmedia.com.

Пункты пропуска в Приморском крае на границе с КНР меняют график работы

Сюжет
Граница
Восточный, он же — лунный, он же китайский — новый год, как известно в 2025 году придёт 29 января. Традиционно празднование отразится на работе пунктов пропуска на границе с КНР.

Специалисты краевого агентства международного сотрудничества сообщили, что в период праздников не будут работать следующие пункты пропуска:

  • Пограничный — Суйфэньхэ — с 28 января по 1 февраля;
  • Полтавка — Дуннин — с 28 января по 1 февраля;
  • Краскино — Хуньчунь — с 29 по 31 января;
  • Турий Рог — Мишань — с 29 по 31 января.

Традиционно наступление Восточного нового года в странах Азии, в том числе в КНР, отмечают 15 дней — в этом году с 29 января по 12 февраля. И хотя пункты пропуска так долго закрыты не будут, опытные туристы знают, что в это время в приграничных городах КНР жизнь идёт в другом ритме — многие магазины закрываются, жители Поднебесной пускают фейерверки, танцуют, словом, отдыхают и радуются. Поэтому поездка за покупками именно в этот период может быть неудачной.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем будут заниматься жители Владивостока в дни Восточного нового года.

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#Новости#Граница#Приморский край#Путешествия#Пункты пропуска
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