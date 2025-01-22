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Posted 22 января, 08:44

Published 22 января, 08:44

Modified 22 января, 11:43

Updated 22 января, 11:43

Выбросило в кювет и разорвало: страшная авария случилась на трассе в Приморье

Выбросило в кювет и разорвало: страшная авария случилась на трассе в Приморье

22 января 2025, 08:44
Фото: Изображение Midjourney.
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Погода
Полиция Приморья расследует жуткую аварию в Кавалеровском районе. Два человека пострадали.

Госавтоинспекция проводит расследование серьезной аварии, произошедшей на автодороге Осиновка — Рудная Пристань в Кавалеровском округе. В полицию сообщили о ДТП, на место сразу же прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Mazda Proceed Levante, имеющий 16-летний стаж вождения, превысил скорость и не справился с управлением. В результате он съехал в кювет. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, особенно в условиях ухудшения погоды и дорожной обстановки. Берегите себя и своих близких!

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