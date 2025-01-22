Выбросило в кювет и разорвало: страшная авария случилась на трассе в Приморье

Posted 22 января, 08:44
Published 22 января, 08:44
Modified 22 января, 11:43
Updated 22 января, 11:43
Госавтоинспекция проводит расследование серьезной аварии, произошедшей на автодороге Осиновка — Рудная Пристань в Кавалеровском округе. В полицию сообщили о ДТП, на место сразу же прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.
Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Mazda Proceed Levante, имеющий 16-летний стаж вождения, превысил скорость и не справился с управлением. В результате он съехал в кювет. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.
В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, особенно в условиях ухудшения погоды и дорожной обстановки. Берегите себя и своих близких!