Выбросило в кювет и разорвало: страшная авария случилась на трассе в Приморье

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Mazda Proceed Levante, имеющий 16-летний стаж вождения, превысил скорость и не справился с управлением. В результате он съехал в кювет. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.