Выездное заседание совета Госдумы пройдет в Приморье по инициативе Олега Кожемяко

Потенциал развития туризма в Приморье велик, и это отражается в проектах, реализуемых при поддержке федерального центра. Так, в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» к 2031 году в бухте Алеут Хасанского округа планируется построить новый морской круглогодичный курорт. На общей площади курорта в более 150 га, с протяженностью береговой полосы — 1,6 километра разместятся гостиницы разного уровня и апартаменты на 3,8 тысячи номеров, а также аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школа водных видов спорта, медицинский центр, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры. Новый курорт сможет одновременно принимать до трех тысяч человек при средней, 60-процентной загрузке.