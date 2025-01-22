Выездное заседание совета Госдумы пройдет в Приморье по инициативе Олега Кожемяко

Posted 22 января, 03:05
Published 22 января, 03:05
Modified 22 января, 03:08
Updated 22 января, 03:08
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин уже распорядился подготовить проект заседания, определить даты и состав его участников.
Свою инициативу о проведении такого заседания в дальневосточной столице глава Приморья Олег Кожемяко обсудил с депутатом Госдумы Виктором Пинским осенью 2024 года.
Глава региона предложил в качестве наиболее актуальной темы, требующей внимания законодателей, развитие туристической индустрии, и это не случайно. В последние годы Приморский край привлекает все больше туристов. В минувшем году регион принял 3,9 миллиона гостей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Отмечается, что наиболее популярными для гостей региона являются пляжный отдых, гастрономические фестивали, познавательные туры по Владивостоку и охраняемым природным территориям.
Потенциал развития туризма в Приморье велик, и это отражается в проектах, реализуемых при поддержке федерального центра. Так, в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» к 2031 году в бухте Алеут Хасанского округа планируется построить новый морской круглогодичный курорт. На общей площади курорта в более 150 га, с протяженностью береговой полосы — 1,6 километра разместятся гостиницы разного уровня и апартаменты на 3,8 тысячи номеров, а также аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школа водных видов спорта, медицинский центр, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры. Новый курорт сможет одновременно принимать до трех тысяч человек при средней, 60-процентной загрузке.
Виктор Пинский отметил, что Приморский край обладает уникальными ресурсами, развивать здесь можно разные виды туризма.
«Большинство людей привлекает природная красота и первозданность. Сегодня турпоток растет быстрее, чем развивается инфраструктура. К тому же туристы не всегда понимают, что из себя представляет регион и бывают удивлены, что, допустим, основные объекты пляжного морского отдыха расположены за пределами Владивостока. Перспективы туристической отрасли в Приморье огромны, здесь уже реализуются крупнейшие проекты, в том числе федеральные. Наша задача заключается в том, чтобы Приморье получало больше федеральной поддержки. Проведение выездного заседания совета Госдумы во Владивостоке по теме развития туризма поможет произвести тонкую настройку законодательных механизмов для того, чтобы более полно раскрыть туристический потенциал региона и привлечь инвестиции в туристическую отрасль края», — подчеркнул Виктор Пинский.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на январских слушаниях в Москве, которые проходили при участии 11 глав регионов Дальнего Востока под руководством полпреда президента Юрия Трутнева, были отмечены достижения Приморья в разных сферах экономики. В совещании принял участие губернатор Олег Кожемяко.