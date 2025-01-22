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Posted 22 января, 01:15

Published 22 января, 01:15

Modified 22 января, 01:17

Updated 22 января, 01:17

В преддверии снегопада обитатели нацпарка в Приморском крае ищут укрытие

Я и подешевле найду: проблему уютного ночлега решил деловой товарищ в Приморье

22 января 2025, 01:15
Фото: 1MI.

В преддверии снегопада обитатели нацпарка в Приморском крае ищут укрытие

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
«Нет, мне этот вариант не по карману», — очевидно, решил один деловой толстенький товарищ, осмотрев предлагаемое в качестве варианта жильё. И ушёл искать чего подоступнее.

Милое видео опубликовали специалисты национального парка «Земля леопарда». В объективы фотоловушек попал дальневосточный лесной кот, который искал себе укрытие на время снегопада. Но что-то, видимо, пошло не так и та пещерка (или нора), которую кот облюбовал, чем-то ему не понравилась.

Видео: amurleo_land.
— Он вовремя понял, что не потянет аренду данного «помещения», — пошутили специалисты нацпарка, объяснив уже серьёзно, что на время непогоды дикие кошки стараются найти укрытие, логово. И могут устроиться не только в скалах, но и в лисьих или барсучьих норах. А иногда даже в дуплах.

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#Новости#Видео#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа#Приморье
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