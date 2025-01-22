Я и подешевле найду: проблему уютного ночлега решил деловой товарищ в Приморье

Милое видео опубликовали специалисты национального парка «Земля леопарда». В объективы фотоловушек попал дальневосточный лесной кот, который искал себе укрытие на время снегопада. Но что-то, видимо, пошло не так и та пещерка (или нора), которую кот облюбовал, чем-то ему не понравилась.