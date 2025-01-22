Я и подешевле найду: проблему уютного ночлега решил деловой товарищ в Приморье

Posted 22 января, 01:15
Published 22 января, 01:15
Modified 22 января, 01:17
Updated 22 января, 01:17
Милое видео опубликовали специалисты национального парка «Земля леопарда». В объективы фотоловушек попал дальневосточный лесной кот, который искал себе укрытие на время снегопада. Но что-то, видимо, пошло не так и та пещерка (или нора), которую кот облюбовал, чем-то ему не понравилась.
— Он вовремя понял, что не потянет аренду данного «помещения», — пошутили специалисты нацпарка, объяснив уже серьёзно, что на время непогоды дикие кошки стараются найти укрытие, логово. И могут устроиться не только в скалах, но и в лисьих или барсучьих норах. А иногда даже в дуплах.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обитатели нацпарка дали «кожаным» урок утреннего позитива.