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Posted 21 января, 23:49

Published 21 января, 23:49

Modified 21 января, 23:51

Updated 21 января, 23:51

Снег неожиданно заполонил улицы Владивостока

Зима пришла в конце января: снегопад начался во Владивостоке — видео

21 января 2025, 23:49
Фото: vostokmedia.com.

Снег неожиданно заполонил улицы Владивостока

Сюжет
Погода
Настоящий праздник начался у приморцев. Снежинки, которые крайне редко наведываются в здешние места, «обрушились» на Владивосток. К слову, удар оказался весьма приличным, в сравнении с предыдущими осадками.

В дальневосточной столице, как и обещали синоптики, утро началось с непогоды. Мелкий снежок, который еле заметен даже в замедленной съемке, все же удалось снять местным жителям.

Видео: vostokmedia.com.

Однако улицы медленно, но верно покрываются белым полотном.

Фото: vostokmedia.com

И это не удивительно, ведь зимние осадки начались с соответствующим настроением. Температура воздуха держится в минусовых значениях. В пригороде уличный термометр показал -5 градусов.

Фото: vostokmedia.com

Ухудшится ли синоптическая обстановка в муниципалитете? — Остается только гадать. Тем не менее, судя по расчетам синоптиков, серьезных изменений ожидать не стоит. Снегопад наведается во многие районы, но не окажет существенного влияния на количество «белых мух» в городах. Только вот гололедицы не избежать.

Гололед и северный ветер: снег нанесет обширный удар по Приморью
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