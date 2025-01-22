Зима пришла в конце января: снегопад начался во Владивостоке — видео

Ухудшится ли синоптическая обстановка в муниципалитете? — Остается только гадать. Тем не менее, судя по расчетам синоптиков, серьезных изменений ожидать не стоит. Снегопад наведается во многие районы, но не окажет существенного влияния на количество «белых мух» в городах. Только вот гололедицы не избежать.