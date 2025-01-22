Зима пришла в конце января: снегопад начался во Владивостоке — видео

Posted 21 января, 23:49
Published 21 января, 23:49
Modified 21 января, 23:51
Updated 21 января, 23:51
В дальневосточной столице, как и обещали синоптики, утро началось с непогоды. Мелкий снежок, который еле заметен даже в замедленной съемке, все же удалось снять местным жителям.
Однако улицы медленно, но верно покрываются белым полотном.
И это не удивительно, ведь зимние осадки начались с соответствующим настроением. Температура воздуха держится в минусовых значениях. В пригороде уличный термометр показал -5 градусов.
Ухудшится ли синоптическая обстановка в муниципалитете? — Остается только гадать. Тем не менее, судя по расчетам синоптиков, серьезных изменений ожидать не стоит. Снегопад наведается во многие районы, но не окажет существенного влияния на количество «белых мух» в городах. Только вот гололедицы не избежать.