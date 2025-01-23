Аномальная погода сбила с толку? — Кочующий хищник беспокоит жителей Приморья — видео

Некоторые предположили, что она пережила морозы и продолжает зимовать в регионе. Кто-то считает, что хищница вернулась из-за аномального потепления. Многие взывают о помощи орнитологов, — морозы, которые могут навредить птичке, не заставят себя долго ждать, ведь впереди февраль.