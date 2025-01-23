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Posted 23 января, 02:10

Published 23 января, 02:10

Modified 23 января, 02:13

Updated 23 января, 02:13

Почему птицы зимуют не в теплых странах, а в Приморском крае?

Аномальная погода сбила с толку? — Кочующий хищник беспокоит жителей Приморья — видео

23 января 2025, 02:10
Фото: vostokmedia.com.

Почему птицы зимуют не в теплых странах, а в Приморском крае?

Сюжет
Снегопад
Прогулка по окрестностям Фокино обернулась неподдельным изумлением. Приморцам удалось запечатлеть дикую особу, которая не улетела зимовать к теплому солнышку. Или уже успела вернуться?..

Нежданно-негаданно в Фокино появилась цапля, сообщают в новых медиа. Изящная птичка попала в объектив камеры и изумила местных жителей, — почему пернатая проживает в Приморье, когда на дворе январь?

Некоторые предположили, что она пережила морозы и продолжает зимовать в регионе. Кто-то считает, что хищница вернулась из-за аномального потепления. Многие взывают о помощи орнитологов, — морозы, которые могут навредить птичке, не заставят себя долго ждать, ведь впереди февраль.

Видео: HARDКОРЮШКА.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что оттепель взяла таймаут в Приморском крае. Снегопад наведался даже в дальневосточную столицу.

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