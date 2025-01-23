Авторынок России предлагает клиентам удобные онлайн-сервисы

Главные задачи таких сервисов связаны с гарантией удобства и безопасности, а также дополнительных возможностей для владельцев премиальных внедорожников, которые нуждаются в актуальной информации о состоянии своего авто в любое время и в любом месте. Непосредственно в момент движения подобная онлайн-навигация предоставляет информацию о плотности трафика на автодорогах, о пробках, о погоде. Умная программа умеет также отправлять автомобилистам напоминания о сроках ближайшего техобслуживания или о необходимости провести плановые работы в официальном дилерском центре.