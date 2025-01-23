Авторынок России предлагает клиентам удобные онлайн-сервисы

Posted 23 января, 17:21
Published 23 января, 17:21
Modified 23 января, 17:22
Updated 23 января, 17:22
Как известно, любой обладатель премиального автомобиля рассчитывает на максимально надежную и удобную работу онлайн-сервисов, функционал которых подразумевает массу дополнительных возможностей — от удаленного управления до диагностики технического состояния машины. Об этом пишет NewsNN.
Достать из кармана смартфон и через него задействовать различные функции автомобиля, а также получать важную информацию — такие возможности предоставляет система онлайн-сервисов на авторынке. Это BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX).
Так, в системе EXEED Connect, помимо возможности дистанционного управления опциями автомобиля, через приложение (запуск двигателя, включение климатической системы, активация обогрева сидений, руля, лобового стекла), можно получить информацию о пробеге, о среднем расходе топлива, о ходе автомобиля и о давлении в шинах.
Главные задачи таких сервисов связаны с гарантией удобства и безопасности, а также дополнительных возможностей для владельцев премиальных внедорожников, которые нуждаются в актуальной информации о состоянии своего авто в любое время и в любом месте. Непосредственно в момент движения подобная онлайн-навигация предоставляет информацию о плотности трафика на автодорогах, о пробках, о погоде. Умная программа умеет также отправлять автомобилистам напоминания о сроках ближайшего техобслуживания или о необходимости провести плановые работы в официальном дилерском центре.
В современном мире наличие онлайн-сервисов для автомобилей, особенно премиальных, уже не роскошь, а необходимый стандарт. Ведь от них зависят безопасность и оптимизация использования транспортного средства. Остается только выбрать наиболее подходящий вариант: не просто предлагающий множество дополнительных возможностей, а дающий водителю доступ к полному контролю за своим автомобилем.