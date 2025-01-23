Бодипозитив в прошлом: звезды эстрады признались, что рады потере лишних килограммов

Posted 23 января, 12:36
Published 23 января, 12:36
Modified 23 января, 12:36
Updated 23 января, 12:36
Безусловно, каждый достоин признания и уважения независимо от внешнего вида. Тем не менее, если существует возможность преображения, то почему бы этим не воспользоваться? Например, Полина Гагарина избавилась от 40 килограммов и сейчас, в возрасте 37 лет, выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова похудела на 84 килограмма, сохранив свою привлекательность, а Елена Степаненко после расставания с Евгением Петросяном сбросила 40 килограммов, пишет 56orb.ru.
Кроме того, многие приверженцы бодипозитива стали еще больше довольны собой после потери лишнего веса. В прошлом году в России стартовало производство препарата против ожирения на основе семаглутида. Компания «Промомед» поставляет его под названием «Велгия» для людей, страдающих от метаболических проблем, таких как ожирение и диабет второго типа, в рамках политики импортозамещения.
Российская актриса Кристина Бабушкина отмечает, что понимает важность поддержания формы, но ей сложно выделить время на спортзал из-за занятости. Диеты тоже трудно соблюдать, когда работаешь весь день, а вечером — спектакль. По ее признанию, как и многим другим, ей хочется немного расслабиться и вкусно поесть в свободные минуты. Поэтому она не исключает, что в будущем придется искать новые методы для поддержания своей фигуры.