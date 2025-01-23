Бодипозитив в прошлом: звезды эстрады признались, что рады потере лишних килограммов

Безусловно, каждый достоин признания и уважения независимо от внешнего вида. Тем не менее, если существует возможность преображения, то почему бы этим не воспользоваться? Например, Полина Гагарина избавилась от 40 килограммов и сейчас, в возрасте 37 лет, выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова похудела на 84 килограмма, сохранив свою привлекательность, а Елена Степаненко после расставания с Евгением Петросяном сбросила 40 килограммов, пишет 56orb.ru.