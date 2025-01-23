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Posted 23 января, 12:36

Published 23 января, 12:36

Modified 23 января, 12:36

Updated 23 января, 12:36

Бодипозитив в прошлом: звезды эстрады признались, что рады потере лишних килограммов

Бодипозитив в прошлом: звезды эстрады признались, что рады потере лишних килограммов

23 января 2025, 12:36
Фото: Изображение Midjourney.
Такое явление, как бодипозитив, то есть принятие себя с любой внешностью, недавно было важной темой в общественных обсуждениях. Однако после первой волны интереса и поддержки этого движения его популярность стала снижаться.

Безусловно, каждый достоин признания и уважения независимо от внешнего вида. Тем не менее, если существует возможность преображения, то почему бы этим не воспользоваться? Например, Полина Гагарина избавилась от 40 килограммов и сейчас, в возрасте 37 лет, выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова похудела на 84 килограмма, сохранив свою привлекательность, а Елена Степаненко после расставания с Евгением Петросяном сбросила 40 килограммов, пишет 56orb.ru.

Кроме того, многие приверженцы бодипозитива стали еще больше довольны собой после потери лишнего веса. В прошлом году в России стартовало производство препарата против ожирения на основе семаглутида. Компания «Промомед» поставляет его под названием «Велгия» для людей, страдающих от метаболических проблем, таких как ожирение и диабет второго типа, в рамках политики импортозамещения.

Российская актриса Кристина Бабушкина отмечает, что понимает важность поддержания формы, но ей сложно выделить время на спортзал из-за занятости. Диеты тоже трудно соблюдать, когда работаешь весь день, а вечером — спектакль. По ее признанию, как и многим другим, ей хочется немного расслабиться и вкусно поесть в свободные минуты. Поэтому она не исключает, что в будущем придется искать новые методы для поддержания своей фигуры.

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