Болезнь прогрессирует мигом: с этими симптомами приморцам нужно бежать в больницу

Девушка вызвала скорую помощь только тогда, когда самочувствие сильно ухудшилось. Медики предложили ей госпитализацию, так как хрипы в легких могли свидетельствовать о пневмонии. Больная пообещала фельдшерам, что обратится к терапевту. Однако обещание она не выполнила.