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Posted 23 января, 03:29

Published 23 января, 03:29

Modified 23 января, 03:31

Updated 23 января, 03:31

Признаки опасного заболевания назвали жителям Приморского края

Болезнь прогрессирует мигом: с этими симптомами приморцам нужно бежать в больницу

23 января 2025, 03:29
Фото: 1MI.

Признаки опасного заболевания назвали жителям Приморского края

Сюжет
Медицина
Девушка успела пострадать дома всего несколько дней, после чего ее экстренно госпитализировали в медучреждение Приморья. Какие признаки свидетельствуют об страшном недуге?

Жительница Дуная несколько дней занималась самолечением и довела себя до экстренной госпитализации, сообщает пресс-служба МСЧ №100.

Девушка вызвала скорую помощь только тогда, когда самочувствие сильно ухудшилось. Медики предложили ей госпитализацию, так как хрипы в легких могли свидетельствовать о пневмонии. Больная пообещала фельдшерам, что обратится к терапевту. Однако обещание она не выполнила.

Повторный вызов СМП спустя несколько дней обернулся транспортировкой пациентки в медучреждение. Диагноз — двусторонняя пневмония.

Если вы почувствовали слабость и одышку, сопровождающиеся повышением температуры до 39°C, то стоит задуматься о причинах появления подобных симптомов. После появления мучительного кашля, «ржавой» мокроты и боли в груди не медлите! Бегите в больницу.

«При обследовании пациента врачи „слышат“ влажные, звучные хрипы. Пациент находится в вынужденном положении сидя и немного сгорбившись», — подчеркнули медики.

Не забывайте, что запущенная пневмония может привести к летальному исходу. Не пренебрегайте походами в медучреждения.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что хирурги вспороли грудь приморца для его же спасения.

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