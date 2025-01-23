Болезнь прогрессирует мигом: с этими симптомами приморцам нужно бежать в больницу

Posted 23 января, 03:29
Published 23 января, 03:29
Modified 23 января, 03:31
Updated 23 января, 03:31
Жительница Дуная несколько дней занималась самолечением и довела себя до экстренной госпитализации, сообщает пресс-служба МСЧ №100.
Девушка вызвала скорую помощь только тогда, когда самочувствие сильно ухудшилось. Медики предложили ей госпитализацию, так как хрипы в легких могли свидетельствовать о пневмонии. Больная пообещала фельдшерам, что обратится к терапевту. Однако обещание она не выполнила.
Повторный вызов СМП спустя несколько дней обернулся транспортировкой пациентки в медучреждение. Диагноз — двусторонняя пневмония.
Если вы почувствовали слабость и одышку, сопровождающиеся повышением температуры до 39°C, то стоит задуматься о причинах появления подобных симптомов. После появления мучительного кашля, «ржавой» мокроты и боли в груди не медлите! Бегите в больницу.
«При обследовании пациента врачи „слышат“ влажные, звучные хрипы. Пациент находится в вынужденном положении сидя и немного сгорбившись», — подчеркнули медики.
Не забывайте, что запущенная пневмония может привести к летальному исходу. Не пренебрегайте походами в медучреждения.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что хирурги вспороли грудь приморца для его же спасения.