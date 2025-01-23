Бомба замедленного действия: житель Приморья 20 лет прятал взрывчатые вещества

Posted 23 января, 02:32
Published 23 января, 02:32
Modified 23 января, 02:58
Updated 23 января, 02:58
Михайловский районный суд рассмотрел дело 62-летнего гражданина, который более 20 лет хранил взрывчатые вещества у себя дома. В ходе обыска в спальне подсудимого обнаружили 214 граммов охотничьего пороха, пригодного для взрыва.
Подсудимый пояснил, что в 90-е годы занимался охотой и после сдачи огнестрельного оружия в 2002 году оставил у себя патроны и порох. По его словма, он планировал приобрести новое ружье, но так и не купил его.
Суд признал его виновным по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и назначил наказание: 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о студенте, который, по слухам, пострадал из-за взрыва мины.