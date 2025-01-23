vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 02:32

Published 23 января, 02:32

Modified 23 января, 02:58

Updated 23 января, 02:58

Мужчину осудили за 20-летнее хранение взрывчатых веществ в Приморье

Бомба замедленного действия: житель Приморья 20 лет прятал взрывчатые вещества

23 января 2025, 02:32
Фото: 1MI.

Мужчину осудили за 20-летнее хранение взрывчатых веществ в Приморье

Сюжет
Суд
Михайловский районный суд признал 62-летнего мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. В его доме нашли 214 граммов охотничьего пороха, который он хранил более 20 лет. Суд назначил ему наказание.

Михайловский районный суд рассмотрел дело 62-летнего гражданина, который более 20 лет хранил взрывчатые вещества у себя дома. В ходе обыска в спальне подсудимого обнаружили 214 граммов охотничьего пороха, пригодного для взрыва.

Подсудимый пояснил, что в 90-е годы занимался охотой и после сдачи огнестрельного оружия в 2002 году оставил у себя патроны и порох. По его словма, он планировал приобрести новое ружье, но так и не купил его.

Суд признал его виновным по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и назначил наказание: 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о студенте, который, по слухам, пострадал из-за взрыва мины.

Студент вышел на связь после слухов о взрыве мины в Приморском крае — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Ответит за убитое здоровье: женщина получила штраф за детские травмы в ПриморьеПьяная мать не довезла маленького сына, куда хотела, и осталась без машины в ПриморьеСтрелял в полицейских и пытался сбежать: суровое наказание ждет жителя Приморья
#Новости#Общество#Суд#Штраф#Наказание#Михайловский район#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика