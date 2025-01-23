Дмитрий Демешин увеличил выплаты контрактникам

Posted 23 января, 03:46
Published 23 января, 03:46
Modified 23 января, 03:48
Updated 23 января, 03:48
Таким образом, граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ на территории региона, с учетом единовременной федеральной выплаты сразу получат более 1,2 миллиона рублей.
Как отмечено в сообщении правительства Хабаровского края, заработная плата у контрактников в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, также существует система больших премий за подбитую вражескую технику. В общей сложности за год службы добровольцы в зоне СВО получают от 3,5 миллиона рублей. Кроме того, российское законодательство предусматривает для военнослужащих по контракту страхование жизни и здоровья, сохранение рабочего места на период прохождения службы, закрытие кредитных и долговых обязательств суммой до 10 миллионов рублей. Также им предоставляются пожизненные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и 100 процентов транспортного налога. Льготы и преференции также получают члены семьи участника СВО.
— К нам приходят граждане прежде всего с мотивацией защищать Родину, это у нас в крови. Тем более враг уже на нашей земле, и мы его успешно выбиваем из Курской области. Гордимся жителями Хабаровского края, которым небезразлична судьба нашего Отечества, и они, как наши деды и прадеды, встают на борьбу с фашизмом. Объединившись, мы сможем дать отпор любому врагу. Нет ни одного дня, чтобы наши пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели. Ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят мероприятия отбора со специалистами. Со всеми нашими Защитниками мы на связи, они нам рассказывают, как у них проходит боевое слаживание и боевая подготовка, связь с ребятами не теряем. Служить Родине сегодня — это престижно, это высокий социальный статус. Повышение региональной выплаты на столь значительную сумму подтверждает данный тезис. Регион должен поддерживать тех, кто решил встать на защиту Родины и помогать их семьям, — сказал начальник городского пункта отбора на службу по контракту Александр Наумов.
После подписания контракта, перед отправкой в зону боевых действий военнослужащие на полигонах Восточного военного округа несколько месяцев проходят обучение в условиях, максимально приближенным к реальным боевым задачам.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уделяет особое внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции. Он регулярно совершает поездки в зону СВО и передаёт бойцам подразделений из Хабаровского края необходимое оснащение.
Кроме того, с этого года в Хабаровском крае по инициативе губернатора стартовал региональный проект «Герои Vостока», направленный на обучение и дальнейшее трудоустройство ветеранов СВО в гражданском секторе, в том числе в органах власти. Прием заявок на базе информационного портала «Россия — страна возможностей» уже стартовал и продлится до 21 февраля.
Дмитрий Демешин неоднократно подчёркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей в Хабаровском крае будет продолжаться, а социальные гарантии для этой категории граждан — расширяться.