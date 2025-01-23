Домогался и угрожал? Такси в другой город стало адом для жительницы Приморья

Posted 23 января, 06:50
Published 23 января, 06:50
Modified 23 января, 06:52
Updated 23 января, 06:52
В дежурную часть отдела полиции Первореченского района Владивостока поступило заявление от 30-летней местной жительницы, которая просит привлечь к ответственности мужчину за попытку совершения противоправных действий в отношении нее.
Во время поездки на такси с водителем и его знакомым из поселка Липовцы, заявительница столкнулась с непристойными предложениями со стороны одного из мужчин. Это происшествие стало очередным примером растущих жалоб на неподобающее поведение таксистов, особенно в отношении женщин.
Сотрудники полиции начали проверку по данному факту, а собранные материалы были переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Важно отметить, что подобные инциденты вызывают серьезные опасения по поводу безопасности пассажиров и контроля за деятельностью водителей такси. УМВД России по Владивостоку проконтролирует соблюдение
Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе такси, который приставал к пассажирке в Приморском крае.