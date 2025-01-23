Домогался и угрожал? Такси в другой город стало адом для жительницы Приморья

Во время поездки на такси с водителем и его знакомым из поселка Липовцы, заявительница столкнулась с непристойными предложениями со стороны одного из мужчин. Это происшествие стало очередным примером растущих жалоб на неподобающее поведение таксистов, особенно в отношении женщин.