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Posted 23 января, 06:50

Published 23 января, 06:50

Modified 23 января, 06:52

Updated 23 января, 06:52

Девушка могла стать жертвой домогательств во время поездка на такси в Приморье

Домогался и угрожал? Такси в другой город стало адом для жительницы Приморья

23 января 2025, 06:50
Фото: Изображение Midjourney.

Девушка могла стать жертвой домогательств во время поездка на такси в Приморье

Сюжет
Безопасность
Жительница Владивостока сообщила о том, что в ноябре она поехала на такси в другой город, и ее домогался водитель. Полиция Приморья начала проверку по заявлению девушки.

В дежурную часть отдела полиции Первореченского района Владивостока поступило заявление от 30-летней местной жительницы, которая просит привлечь к ответственности мужчину за попытку совершения противоправных действий в отношении нее.

Во время поездки на такси с водителем и его знакомым из поселка Липовцы, заявительница столкнулась с непристойными предложениями со стороны одного из мужчин. Это происшествие стало очередным примером растущих жалоб на неподобающее поведение таксистов, особенно в отношении женщин.

Сотрудники полиции начали проверку по данному факту, а собранные материалы были переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Важно отметить, что подобные инциденты вызывают серьезные опасения по поводу безопасности пассажиров и контроля за деятельностью водителей такси. УМВД России по Владивостоку проконтролирует соблюдение

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе такси, который приставал к пассажирке в Приморском крае.

Таксист приставал к пассажирке в Приморье? — разбирается полиция
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