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Posted 23 января, 07:36

Published 23 января, 07:36

Modified 23 января, 07:39

Updated 23 января, 07:39

Магнитная буря ударит по Приморскому краю перед бураном

Двойной удар: перед мощным циклоном на Приморье обрушится магнитная буря

23 января 2025, 07:36
Фото: Изображение Midjourney.

Магнитная буря ударит по Приморскому краю перед бураном

Сюжет
Погода
Надвигается какой-то мучительный «апокалипсис». Сначала выброс на солнце может привести к ухудшению самочувствия населения, затем метель «добьет» ослабленных жителей Приморского края.

Уже на следующей неделе регион окажется под влиянием мощных осадков, — не исключены природные катаклизмы и грустные последствия для инфраструктуры края.

Однако это не единственная новость, которая может опечалить местное население. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, жители Земли могут ощутить колебание магнитного поля в преддверии снежного «апокалипсиса».

Судя по прогнозам, в конце текущей недели магнитная буря даст о себе знать. Не исключено, что приморцы почувствуют недомогание из-за недавних выбросов на солнце.

Фото: xras.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало, почему в Приморском крае не объявляют штормового предупреждения.

Метель и беспощадный ветер: почему штормовое предупреждение не объявляют в Приморье?
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