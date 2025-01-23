Двойной удар: перед мощным циклоном на Приморье обрушится магнитная буря

Posted 23 января, 07:36
Published 23 января, 07:36
Modified 23 января, 07:39
Updated 23 января, 07:39
Уже на следующей неделе регион окажется под влиянием мощных осадков, — не исключены природные катаклизмы и грустные последствия для инфраструктуры края.
Однако это не единственная новость, которая может опечалить местное население. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, жители Земли могут ощутить колебание магнитного поля в преддверии снежного «апокалипсиса».
Судя по прогнозам, в конце текущей недели магнитная буря даст о себе знать. Не исключено, что приморцы почувствуют недомогание из-за недавних выбросов на солнце.