Эксперт «Амурского тигра» рассказал, как вести себя при встрече с тигром

При обнаружении следов тигра руководитель центра рекомендует немедленно уйти в сторону, а не идти по ним. Если поблизости есть машина или здание, нужно укрыться там. В случае неожиданной встречи на близком расстоянии замереть на месте может оказаться лучшим решением — хищник, скорее всего, уйдёт сам.