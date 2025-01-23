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Posted 23 января, 04:16

Published 23 января, 04:16

Modified 23 января, 04:18

Updated 23 января, 04:18

Эксперт «Амурского тигра» рассказал, как вести себя при встрече с тигром

Эксперт «Амурского тигра» рассказал, как вести себя при встрече с тигром

23 января 2025, 04:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Тигр
Центр «Амурский тигр» представил инструкцию по поведению при встрече с полосатым хищником. Эксперты предупреждают, что при сокращении дистанции до 30 метров нападение становится практически неизбежным.

По словам Сергея Арамилева, при встрече с тигром нельзя поддаваться панике и разбегаться в разные стороны. Самое правильное решение — держаться группой, стараясь казаться выше и шире, создавая шум. Можно кричать и стучать металлическими предметами друг о друга.

Директор центра предостерегает от распространённых ошибок, таких как применение оружия или использование петард. Стрельба с дальней дистанции или неправильно брошенные взрывпакеты могут спровоцировать хищника на нападение. Также опасно использовать перцовые баллончики из-за риска встречного ветра.

Особо эксперт подчеркивает важность соблюдения безопасной дистанции с хищником. При сближении менее чем на 30 метров вероятность нападения тигра резко возрастает и становится практически неизбежной.

При обнаружении следов тигра руководитель центра рекомендует немедленно уйти в сторону, а не идти по ним. Если поблизости есть машина или здание, нужно укрыться там. В случае неожиданной встречи на близком расстоянии замереть на месте может оказаться лучшим решением — хищник, скорее всего, уйдёт сам.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.

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