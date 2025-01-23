Эксперт «Амурского тигра» рассказал, как вести себя при встрече с тигром

Posted 23 января, 04:16
Published 23 января, 04:16
Modified 23 января, 04:18
Updated 23 января, 04:18
По словам Сергея Арамилева, при встрече с тигром нельзя поддаваться панике и разбегаться в разные стороны. Самое правильное решение — держаться группой, стараясь казаться выше и шире, создавая шум. Можно кричать и стучать металлическими предметами друг о друга.
Директор центра предостерегает от распространённых ошибок, таких как применение оружия или использование петард. Стрельба с дальней дистанции или неправильно брошенные взрывпакеты могут спровоцировать хищника на нападение. Также опасно использовать перцовые баллончики из-за риска встречного ветра.
Особо эксперт подчеркивает важность соблюдения безопасной дистанции с хищником. При сближении менее чем на 30 метров вероятность нападения тигра резко возрастает и становится практически неизбежной.
При обнаружении следов тигра руководитель центра рекомендует немедленно уйти в сторону, а не идти по ним. Если поблизости есть машина или здание, нужно укрыться там. В случае неожиданной встречи на близком расстоянии замереть на месте может оказаться лучшим решением — хищник, скорее всего, уйдёт сам.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.