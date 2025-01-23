Гололед и сильный ветер: после метели в Приморье вернется оттепель

Posted 22 января, 23:34
Published 22 января, 23:34
Modified 22 января, 23:36
Updated 22 января, 23:36
Сегодня, 23 января, в крае пройдет небольшой снег. Столбики термометров устремятся ввысь, — воздух прогреется до +2 °C.
Во Владивостоке ночные осадки не перерастут во что-то большее, — день пройдет спокойно. Только гололед и усиление северного ветра негативно скажутся на синоптической обстановке в городе. Температура повысится до -4 °C.
В Уссурийске облачно, без осадков. Воздух прогреется до -3 °C. Также прогнозируется умеренное дуновение с северного направления.
В Находке четверг обойдется без снега. За окном вновь почувствуется оттепель, — +1 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимние осадки стали самым что ни на есть белым золотом в Приморском крае. Аномальное отсутствие снега дало о себе знать в январе.