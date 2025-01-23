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Posted 22 января, 23:34

Published 22 января, 23:34

Modified 22 января, 23:36

Updated 22 января, 23:36

Январская весна продолжается в Приморском крае

Гололед и сильный ветер: после метели в Приморье вернется оттепель

22 января 2025, 23:34
Фото: 1MI.

Январская весна продолжается в Приморском крае

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Погода
Весенняя оттепель длится уже несколько дней. В календаре январь, а на улице плюс. Добро пожаловать в Приморский край.

Сегодня, 23 января, в крае пройдет небольшой снег. Столбики термометров устремятся ввысь, — воздух прогреется до +2 °C.

Во Владивостоке ночные осадки не перерастут во что-то большее, — день пройдет спокойно. Только гололед и усиление северного ветра негативно скажутся на синоптической обстановке в городе. Температура повысится до -4 °C.

В Уссурийске облачно, без осадков. Воздух прогреется до -3 °C. Также прогнозируется умеренное дуновение с северного направления.

В Находке четверг обойдется без снега. За окном вновь почувствуется оттепель, — +1 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимние осадки стали самым что ни на есть белым золотом в Приморском крае. Аномальное отсутствие снега дало о себе знать в январе.

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