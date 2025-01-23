Хабаровский край обновил рекорд по добыче золота

Posted 23 января, 04:06
Published 23 января, 04:06
Modified 23 января, 04:08
Updated 23 января, 04:08
По-прежнему добыча золота велась на территории 11 муниципальных образований: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Николаевского, Верхнебуреинского, района им. Полины Осипенко, Ванинского, Ульчского, района им. Лазо, Солнечного, Вяземского. В прошлом году, в связи с тестовым запуском строящегося гиганта — горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, к районам добычи добавился также Нанайский район.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, по итогам 2024 года среди предприятий, ведущих добычу россыпного золота, лидерами по-прежнему остаются ООО «Артель старателей „Заря“ (Николаевский и Ульчский районы), ООО Артель старателей „Амгунь“ (Ванинский район), ООО „МНВ-ГОЛД“ (Николаевский район), ЗАО „АС „Прибрежная“ (Ванинский и им. Полины Осипенко районы), ООО „Золото Керби“ (район им. Полины Осипенко).
Добычу рудного золота успешно вели в прошлом году такие предприятия, как ООО «Ресурсы Албазино» (район им. Полины Осипенко), ООО «Светлое» (Охотский район), ООО «Кутынская ГГК» (Тугуро-Чумиканский район), ООО «НГК Ресурс» (Николаевский район), АО «Охотская ГГК» (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы), ООО «Амур Минералс» в Нанайском и Амурском районе.
— Горнодобывающая отрасль остается одной из ведущих отраслей экономики Хабаровского края. По итогам 2024 года ее доля в сумме налоговых доходов в бюджет края составила без малого 15 процентов. Предприятия отрасли не только перечисляют налоги, но и оказывают большую помощь краю, районам своего присутствия, муниципалитетам и общественным объединениям в решении важнейших социально-экономических вопросов, вносят значительный вклад в реализацию социальных проектов в крае. Только за 9 месяцев на эти цели горняки направили около 530 миллионов рублей, — отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.
Основными направлениями социального партнерства предприятий отрасли в 2024 году оставались благоустройство и развитие инфраструктуры территории присутствия, реализация культурных и образовательных проектов, поддержка массового спорта, а также оказание помощи гражданам, общественным организациям и объединениям. Кроме того, предприятия принимают активное участие в сохранении культурного и языкового наследия и улучшении качества жизни коренных малочисленных народов Севера.