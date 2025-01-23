Хабаровский край обновил рекорд по добыче золота

Основными направлениями социального партнерства предприятий отрасли в 2024 году оставались благоустройство и развитие инфраструктуры территории присутствия, реализация культурных и образовательных проектов, поддержка массового спорта, а также оказание помощи гражданам, общественным организациям и объединениям. Кроме того, предприятия принимают активное участие в сохранении культурного и языкового наследия и улучшении качества жизни коренных малочисленных народов Севера.