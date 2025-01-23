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Posted 23 января, 02:47

Published 23 января, 02:47

Modified 23 января, 02:49

Updated 23 января, 02:49

Что случилось в роковой день в стенах приморского университета?

Информация — фейк: ДВФУ прокомментировало взрыв во Владивостоке— официальные данные

23 января 2025, 02:47

Что случилось в роковой день в стенах приморского университета?

Сюжет
ДВФУ
Слухи о ситуации, произошедшей на днях в ДВФУ, не утихают в Приморье. Пресс-служба вуза расставила все точки над «I».

Новость о громком инциденте в стенах ДВФУ ошарашила Приморье. Резонансная история разлетелась по всей стране. Однако в СМИ происшествие, мягко сказать, приукрасили. Корреспонденту «Восток-Медиа» удалось выяснить подробности случившегося.

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Сотрудники Дальневосточного федерального университета не остались в стороне и внесли ясность в ситуацию, которая произошла в Военном учебном центре вуза, где собрались студенты и курсанты приморских образовательных учреждений.

«В ходе осмотра экспонатов один из участников — курсант Владивостокского филиала Таможенной академии — замкнул пьезо-элемент для выработки напряжения на одном из музейных экспонатов, в результате чего повредил кожу на руке», — рассказали в пресс-службе ДВФУ.

Медики оперативно оказали помощь пострадавшему, обработав ссадины на руках. Госпитализация парню не потребовалась.

Руководство университета сообщило о случившемся в полицию. Специалисты проверили помещение. В ходе осмотра музея взрывчатые вещества не обнаружены.

Жители региона не упустили момента и успели пошутить над ситуацией.

«А в пабликах у парня „руки оторваны“. Каково ему читать подобное. Жесть»;
«Форму конечно жалко. Но лучше, что в СМИ преувеличили, а по факту отделался легким испугом. Хуже было бы, если случилось бы наоборот».

Ранее «Восток-Медиа» публиковало видео с пострадавшим приморцем. Он поведал о том, как чувствует себя и что произошло в злополучный день.

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