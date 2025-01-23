Информация — фейк: ДВФУ прокомментировало взрыв во Владивостоке— официальные данные

Posted 23 января, 02:47
Published 23 января, 02:47
Modified 23 января, 02:49
Updated 23 января, 02:49
Новость о громком инциденте в стенах ДВФУ ошарашила Приморье. Резонансная история разлетелась по всей стране. Однако в СМИ происшествие, мягко сказать, приукрасили. Корреспонденту «Восток-Медиа» удалось выяснить подробности случившегося.
Сотрудники Дальневосточного федерального университета не остались в стороне и внесли ясность в ситуацию, которая произошла в Военном учебном центре вуза, где собрались студенты и курсанты приморских образовательных учреждений.
«В ходе осмотра экспонатов один из участников — курсант Владивостокского филиала Таможенной академии — замкнул пьезо-элемент для выработки напряжения на одном из музейных экспонатов, в результате чего повредил кожу на руке», — рассказали в пресс-службе ДВФУ.
Медики оперативно оказали помощь пострадавшему, обработав ссадины на руках. Госпитализация парню не потребовалась.
Руководство университета сообщило о случившемся в полицию. Специалисты проверили помещение. В ходе осмотра музея взрывчатые вещества не обнаружены.
Жители региона не упустили момента и успели пошутить над ситуацией.
«А в пабликах у парня „руки оторваны“. Каково ему читать подобное. Жесть»;
«Форму конечно жалко. Но лучше, что в СМИ преувеличили, а по факту отделался легким испугом. Хуже было бы, если случилось бы наоборот».
Ранее «Восток-Медиа» публиковало видео с пострадавшим приморцем. Он поведал о том, как чувствует себя и что произошло в злополучный день.