Избил просто так? Нападение водителя на женщину расследуют в Приморье

Posted 23 января, 04:25
Published 23 января, 04:25
Modified 23 января, 04:27
Updated 23 января, 04:27
Владивостокская полиция проводит проверку по сообщениям из социальных сетей о том, что водитель иномарки нанес телесные повреждения женщине в Первомайском районе. В данный момент специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников инцидента.
Как отметили сотрудники полиции, сообщений о происшествии в органы внутренних дел не поступало. Полицейские активно работают над выяснением всех деталей и собирают информацию для дальнейшего расследования.
По результатам проверочных мероприятий будет принято законное решение в соответствии с действующим законодательством. Полиция призывает граждан сообщать о любых фактах правонарушений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о спортсмене, который напал на пенсионера во Владивостоке.