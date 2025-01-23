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Posted 23 января, 04:25

Published 23 января, 04:25

Modified 23 января, 04:27

Updated 23 января, 04:27

Полиция Владивостока проверяет информацию о нападении водителя на женщину

Избил просто так? Нападение водителя на женщину расследуют в Приморье

23 января 2025, 04:25
Фото: 1MI.

Полиция Владивостока проверяет информацию о нападении водителя на женщину

Сюжет
Полиция
Полиция Владивостока начала проверку по сообщениям из социальных сетей о том, что водитель иномарки напал на женщину в Первомайском районе. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Владивостокская полиция проводит проверку по сообщениям из социальных сетей о том, что водитель иномарки нанес телесные повреждения женщине в Первомайском районе. В данный момент специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников инцидента.

Как отметили сотрудники полиции, сообщений о происшествии в органы внутренних дел не поступало. Полицейские активно работают над выяснением всех деталей и собирают информацию для дальнейшего расследования.

По результатам проверочных мероприятий будет принято законное решение в соответствии с действующим законодательством. Полиция призывает граждан сообщать о любых фактах правонарушений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о спортсмене, который напал на пенсионера во Владивостоке.

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