Картина дня в Приморье: фейки про тигров, мина в руке и лицо распутницы

Хорошая новость для жителей трех населенных пунктов Приморья пришла сегодня, 23 января. В селах Безверхово и Андреевка, а также в поселке Приморский Хасанского округа начали работать специалисты по отлову тигров. Больше месяца люди жили в страхе, но это осадное положение скоро закончится.