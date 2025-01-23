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Posted 23 января, 11:40

Published 23 января, 11:40

Modified 23 января, 11:42

Updated 23 января, 11:42

Картина дня в Приморье: фейки про тигров, мина в руке и лицо распутницы

Картина дня в Приморье: фейки про тигров, мина в руке и лицо распутницы

23 января 2025, 11:40
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

«Тигриная осада» — всё, фейкам конца не видно

Хорошая новость для жителей трех населенных пунктов Приморья пришла сегодня, 23 января. В селах Безверхово и Андреевка, а также в поселке Приморский Хасанского округа начали работать специалисты по отлову тигров. Больше месяца люди жили в страхе, но это осадное положение скоро закончится.

В Хасанском районе суд вынес два решения по делам о распространении недостоверных сведений о тиграх. У нарушителей изъяли телефоны и назначили штрафы.

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Курсант взял мину в руки и перепугал все Приморье

В телеграм-каналах распространяется новость об американской мине, которая нанесла урон студенту во Владивостоке. Источник редакции «Восток-Медиа» рассказал о том, что действительно стряслось в приморском университете.

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Представительницы прекрасного пола не устают «апгрейдиться» по всем фронтам в Приморском крае. Идеальный мейкап — какой он? — подробнее в материале.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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