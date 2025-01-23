Картина дня в Приморье: фейки про тигров, мина в руке и лицо распутницы

Posted 23 января, 11:40
Published 23 января, 11:40
Modified 23 января, 11:42
Updated 23 января, 11:42
«Тигриная осада» — всё, фейкам конца не видно
Хорошая новость для жителей трех населенных пунктов Приморья пришла сегодня, 23 января. В селах Безверхово и Андреевка, а также в поселке Приморский Хасанского округа начали работать специалисты по отлову тигров. Больше месяца люди жили в страхе, но это осадное положение скоро закончится.
В Хасанском районе суд вынес два решения по делам о распространении недостоверных сведений о тиграх. У нарушителей изъяли телефоны и назначили штрафы.
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