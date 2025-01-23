Когда сажать и пересаживать цветы по лунному календарю в 2025 году

При составлении рекомендаций мы обратились к мнению биолога Сергея Иванова, эксперта в области ботаники и флористики. Он более 15 лет изучает влияние лунных фаз на растения и помогает садоводам добиваться лучших результатов. По его словам, правильный уход в зависимости от лунных циклов способствует не только укреплению корневой системы, но и пышному цветению.