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Posted 23 января, 08:38

Published 23 января, 08:38

Modified 23 января, 08:40

Updated 23 января, 08:40

Когда сажать и пересаживать цветы по лунному календарю в 2025 году

Когда сажать и пересаживать цветы по лунному календарю в 2025 году

23 января 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney. Когда сажать и пересаживать цветы по лунному календарю в 2025 году
Лунный календарь помогает определить благоприятное время для высадки и пересадки комнатных цветов. Составили подробный календарь на 2025 год по уходу за комнатными растениями в соответствии с лунными фазами.

Общие правила ухода за комнатными растениями по лунному календарю

При составлении рекомендаций мы обратились к мнению биолога Сергея Иванова, эксперта в области ботаники и флористики. Он более 15 лет изучает влияние лунных фаз на растения и помогает садоводам добиваться лучших результатов. По его словам, правильный уход в зависимости от лунных циклов способствует не только укреплению корневой системы, но и пышному цветению.

Комнатные растения лучше всего пересаживать или садить в дни убывающей Луны. Это благоприятное время для пересадки разновидностей луковичных и клубневых растений.

При Полнолунии лучше ограничиться общим уходом за цветами: обеспечить полив и подкормку. Поскольку в этот период в активной фазе пребывает только корневая система.

Цветы активно растут в период растущей Луны. В эту фазу можно пересаживать некоторые растения, но нужно делать это аккуратно, чтобы не повредить цветок. Лучше всего пересадку в фазе растущей Луны переносят однолетние растения.

Нельзя сажать и пересаживать цветы при лунном затмении, а также в Новолуние. В этих фазах все биопроцессы замирают, и растения могут не прижиться.

Комнатные растения лучше всего пересаживать или садить в дни убывающей Луны
Комнатные растения лучше всего пересаживать или садить в дни убывающей Луны. Фото: Изображение Midjourney

Лунный календарь для комнатных растений в 2025 году по месяцам

Пересадка комнатных растений — важная часть ухода. Она необходима для увеличения пространства и обеспечения жизнедеятельности цветов. Выбор месяца для пересадки зависит от потребностей каждого конкретного растения и определенной фазы Луны.

Но в критических ситуациях — если цветок погибает — не ждите благоприятной даты для пересадки по календарю. Просто обеспечьте растению более щадящий уход.

Январь 2025 года

В январе лучше всего оставить в покое комнатные растения и обеспечить им умеренный полив водой чуть выше комнатной температуры. Рекомендуется размещать их ближе к свету и пока ограничить подкормку.

Какие цветы можно пересаживать в январе

Благоприятные дни по лунному календарю (январь)

Неблагоприятные дни (январь)
  • фиалки
  • глоксиния
  • кактусы
  • разные виды плющей
  • нарциссы
  • диффенбахия

1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 31

14, 29
В январе можно пересаживать нарциссы, согласно лунному календарю на 2025 год
В январе можно пересаживать нарциссы, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Февраль 2025 года

В этом месяце также желательно, чтобы комнатные растения оставались в покое. Их нужно поливать только когда в горшочке земля немного подсохнет. Делать это нужно водой комнатной температуры.

Уход включает в себя протирание листьев влажной губкой. С помощью опрыскивания желательно повышать влажность.

В конце февраля благоприятный период для черенкования гортензии, глоксинии, бегонии, фуксии, жасмина.

Какие цветы можно пересаживать в феврале

Благоприятные дни по лунному календарю (февраль)

Неблагоприятные дни (февраль)
  • фиалки
  • стрептокарпус
  • замиокулькас
  • разные виды плющей
  • декабрист
  • бальзамин

1, 4, 5, 10, 11, 13

12, 28
В феврале можно пересаживать плющ, согласно лунному календарю на 2025 год
В феврале можно пересаживать плющ, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Март 2025 года

В марте большинство комнатных растений и домашних цветов находятся в стадии активного роста. Это отличное время для пересадки.

В начале весны рекомендуется понемногу увеличивать частоту полива и начать подкормку. Можно сделать обрезку некоторых растений — это стимулирует появление новых побегов.

Какие цветы можно пересаживать в марте

Благоприятные дни по лунному календарю (март)

Неблагоприятные дни (март)
  • фиалки
  • замиокулькас
  • кактусы
  • филодендроны
  • бегония
  • разные виды плющей
  • каланхоэ
  • традесканция
  • антуриум
  • цикламена
  • комнатные пальмы
  • толстянка
  • пепперомия
  • спатифиллум

6, 7, 8, 9, 12, 13

14, 29
В марте можно пересаживать спатифиллум, согласно лунному календарю на 2025 год
В марте можно пересаживать спатифиллум, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Апрель 2025 года

Благоприятный месяц для пересадки домашних растений. Рекомендуется заняться луковичными — подкормить их после отцветаний и посадить в саду. К концу апреля можно выставить на воздух некоторые цветы: например, цитрусовые, аукубу, лавр.

Какие цветы можно пересаживать в апреле

Благоприятные дни по лунному календарю (апрель)

Неблагоприятные дни (апрель)
  • пальмы
  • традесканции
  • домашние фикусы
  • кактусы
  • папоротники
  • пепперомия
  • разные виды плющей
  • дегремона
  • бильбергии
  • молочай
  • вриезия
  • каланхоэ
  • бромелия
  • герань
  • фиалки

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 29, 30

13, 27
В апреле можно пересаживать папоротник, согласно лунному календарю на 2025 год
В апреле можно пересаживать папоротник, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Май 2025 года

Еще один благоприятный месяц для посадки, пересаживания и подкормки комнатных цветов. В горшочках рекомендуется рыхлить почву, можно высадить рассаду для сада.

Какие цветы можно пересаживать в мае

Благоприятные дни по лунному календарю (май)

Неблагоприятные дни (май)
  • антуриум
  • кактусы
  • замиокулькас
  • разные виды плющей
  • денежное дерево
  • домашние пальмы
  • пепперомия

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30

12, 27
В мае можно пересаживать кактус, согласно лунному календарю на 2025 год
В мае можно пересаживать кактус, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Июнь 2025 года

Хорошее время для размножения и пересадки комнатных цветов. В этот период можно вынести некоторые растения на воздух — они станут крепче и здоровей. Например, пальмы, гибискус, алоэ, олеандр, кактусы.

Нежные разновидности лучше, напротив, защитить от жарких солнечных лучей. Рекомендуется притенять от солнца папоротники, герань, орхидеи.

Какие цветы можно пересаживать в июне

Благоприятные дни по лунному календарю (июнь)

Неблагоприятные дни (июнь)
  • пальмы
  • молочай
  • кактусы
  • все виды плющей
  • пепперомия
  • каланхоэ

2, 3, 4, 5, 6, 10, 26, 30

11, 25
В июне можно пересаживать каланхоэ, согласно лунному календарю на 2025 год
В июне можно пересаживать каланхоэ, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Июль 2025 года

В жаркие дни рекомендуется притенять комнатные растения, вовремя осуществлять полив. Подкармливать лучше примерно раз в неделю.

Если цветы сильно разрослись, то нужно удалить лишние веточки, сформировав ровную крону.

Какие цветы можно пересаживать в июле

Благоприятные дни по лунному календарю (июль)

Неблагоприятные дни (июль)
  • пальмы
  • молочай
  • кактусы
  • все виды плющей
  • пепперомия
  • каланхоэ

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 31

10, 24
В июле можно пересаживать пальму, согласно лунному календарю на 2025 год
В июле можно пересаживать пальму, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Август 2025 года

В августе уход за комнатными цветами включает подкормку, опрыскивание и увлажнение, регулярный полив и частое рыхление почвы.

Какие цветы можно пересаживать в августе

Благоприятные дни по лунному календарю (август)

Неблагоприятные дни (август)
  • молочай
  • хлорофитум
  • алоэ
  • кипарис лимонный
  • драцена
  • все виды плющей
  • каланхоэ
  • молочай
  • толстянка
  • тещин язык

3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 31

10, 23
В августе можно пересаживать сансевиерию, согласно лунному календарю на 2025 год
В августе можно пересаживать сансевиерию, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Сентябрь 2025 года

В этом месяце пересадку делать не рекомендуется, а полив комнатных растений и их подкормку следует понемногу сократить. Цветы, находящиеся на открытом воздухе, заносят в помещения, их осматривают на предмет болезнетворных бактерий и при необходимости подлечивают.

Какие цветы можно пересаживать в сентябре

Благоприятные дни по лунному календарю (сентябрь)

Неблагоприятные дни (сентябрь)
  • каланхоэ
  • цикламен
  • кипарис
  • денежное дерево
  • алоэ
  • молочай
  • замиокулькас
  • драцена

1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

7, 21
В сентябре можно пересаживать алоэ, согласно лунному календарю на 2025 год
В сентябре можно пересаживать алоэ, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Октябрь 2025 года

Комнатные растения оставляют в покое до весны: не подкармливают, реже поливают. Некоторые разновидности, например суккуленты, требуют дополнительного освещения.

Какие цветы можно пересаживать в октябре

Благоприятные дни по лунному календарю (октябрь)

Неблагоприятные дни (октябрь)
  • каланхоэ
  • цикламен
  • декабрист
  • драцена
  • алоэ
  • тещин язык
  • долларовое дерево
  • толстянка

1, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28

7, 21
В октябре можно пересаживать цикламен, согласно лунному календарю на 2025 год
В октябре можно пересаживать цикламен, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Ноябрь 2025 года

Правила ухода за комнатными цветами в ноябре: суккуленты и недавно купленные цветущие растения размещаются в светлых локациях, увлажнение земли проводят раз в месяц, орхидеям необходимо обеспечить дополнительную подсветку и удобрения.

Какие цветы можно пересаживать в ноябре

Благоприятные дни по лунному календарю (ноябрь)

Неблагоприятные дни (ноябрь)
  • плющи
  • аспарагус
  • лианы
  • лилия домашняя
  • хлорофитум
  • диффенбахия

4, 21, 22, 25, 26

5, 20
В ноябре можно пересаживать диффенбахиб, согласно лунному календарю на 2025 год
В ноябре можно пересаживать диффенбахиб, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney

Декабрь 2025 года

Сохраняем умеренный полив, дополнительно увлажняем комнатные растения с помощью опрыскивателя. Растения, не давшие цветоноса, поливаем весьма умеренно до весны.

Какие цветы можно пересаживать в декабре

Благоприятные дни по лунному календарю (декабрь)

Неблагоприятные дни (декабрь)
  • плющи
  • кактусы
  • диффенбахия
  • хлорофитум
  • домашняя лилия
  • олеандр
  • глоксиния
  • фиалка
  • каланхоэ

1, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29

5, 20
В декабре можно пересаживать фиалку, согласно лунному календарю на 2025 год
В декабре можно пересаживать фиалку, согласно лунному календарю на 2025 год. Фото: Изображение Midjourney
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