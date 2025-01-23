Когда сажать и пересаживать цветы по лунному календарю в 2025 году

Posted 23 января, 08:38
Published 23 января, 08:38
Modified 23 января, 08:40
Updated 23 января, 08:40
При составлении рекомендаций мы обратились к мнению биолога Сергея Иванова, эксперта в области ботаники и флористики. Он более 15 лет изучает влияние лунных фаз на растения и помогает садоводам добиваться лучших результатов. По его словам, правильный уход в зависимости от лунных циклов способствует не только укреплению корневой системы, но и пышному цветению.
Комнатные растения лучше всего пересаживать или садить в дни убывающей Луны. Это благоприятное время для пересадки разновидностей луковичных и клубневых растений.
При Полнолунии лучше ограничиться общим уходом за цветами: обеспечить полив и подкормку. Поскольку в этот период в активной фазе пребывает только корневая система.
Цветы активно растут в период растущей Луны. В эту фазу можно пересаживать некоторые растения, но нужно делать это аккуратно, чтобы не повредить цветок. Лучше всего пересадку в фазе растущей Луны переносят однолетние растения.
Нельзя сажать и пересаживать цветы при лунном затмении, а также в Новолуние. В этих фазах все биопроцессы замирают, и растения могут не прижиться.
Пересадка комнатных растений — важная часть ухода. Она необходима для увеличения пространства и обеспечения жизнедеятельности цветов. Выбор месяца для пересадки зависит от потребностей каждого конкретного растения и определенной фазы Луны.
Но в критических ситуациях — если цветок погибает — не ждите благоприятной даты для пересадки по календарю. Просто обеспечьте растению более щадящий уход.
В январе лучше всего оставить в покое комнатные растения и обеспечить им умеренный полив водой чуть выше комнатной температуры. Рекомендуется размещать их ближе к свету и пока ограничить подкормку.
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Какие цветы можно пересаживать в январе
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Благоприятные дни по лунному календарю (январь)
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Неблагоприятные дни (январь)
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1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 31
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14, 29
В этом месяце также желательно, чтобы комнатные растения оставались в покое. Их нужно поливать только когда в горшочке земля немного подсохнет. Делать это нужно водой комнатной температуры.
Уход включает в себя протирание листьев влажной губкой. С помощью опрыскивания желательно повышать влажность.
В конце февраля благоприятный период для черенкования гортензии, глоксинии, бегонии, фуксии, жасмина.
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Какие цветы можно пересаживать в феврале
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Благоприятные дни по лунному календарю (февраль)
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Неблагоприятные дни (февраль)
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1, 4, 5, 10, 11, 13
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12, 28
В марте большинство комнатных растений и домашних цветов находятся в стадии активного роста. Это отличное время для пересадки.
В начале весны рекомендуется понемногу увеличивать частоту полива и начать подкормку. Можно сделать обрезку некоторых растений — это стимулирует появление новых побегов.
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Какие цветы можно пересаживать в марте
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Благоприятные дни по лунному календарю (март)
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Неблагоприятные дни (март)
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6, 7, 8, 9, 12, 13
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14, 29
Благоприятный месяц для пересадки домашних растений. Рекомендуется заняться луковичными — подкормить их после отцветаний и посадить в саду. К концу апреля можно выставить на воздух некоторые цветы: например, цитрусовые, аукубу, лавр.
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Какие цветы можно пересаживать в апреле
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Благоприятные дни по лунному календарю (апрель)
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Неблагоприятные дни (апрель)
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2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 29, 30
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13, 27
Еще один благоприятный месяц для посадки, пересаживания и подкормки комнатных цветов. В горшочках рекомендуется рыхлить почву, можно высадить рассаду для сада.
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Какие цветы можно пересаживать в мае
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Благоприятные дни по лунному календарю (май)
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Неблагоприятные дни (май)
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1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30
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12, 27
Хорошее время для размножения и пересадки комнатных цветов. В этот период можно вынести некоторые растения на воздух — они станут крепче и здоровей. Например, пальмы, гибискус, алоэ, олеандр, кактусы.
Нежные разновидности лучше, напротив, защитить от жарких солнечных лучей. Рекомендуется притенять от солнца папоротники, герань, орхидеи.
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Какие цветы можно пересаживать в июне
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Благоприятные дни по лунному календарю (июнь)
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Неблагоприятные дни (июнь)
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2, 3, 4, 5, 6, 10, 26, 30
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11, 25
В жаркие дни рекомендуется притенять комнатные растения, вовремя осуществлять полив. Подкармливать лучше примерно раз в неделю.
Если цветы сильно разрослись, то нужно удалить лишние веточки, сформировав ровную крону.
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Какие цветы можно пересаживать в июле
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Благоприятные дни по лунному календарю (июль)
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Неблагоприятные дни (июль)
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1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 31
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10, 24
В августе уход за комнатными цветами включает подкормку, опрыскивание и увлажнение, регулярный полив и частое рыхление почвы.
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Какие цветы можно пересаживать в августе
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Благоприятные дни по лунному календарю (август)
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Неблагоприятные дни (август)
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3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 31
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10, 23
В этом месяце пересадку делать не рекомендуется, а полив комнатных растений и их подкормку следует понемногу сократить. Цветы, находящиеся на открытом воздухе, заносят в помещения, их осматривают на предмет болезнетворных бактерий и при необходимости подлечивают.
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Какие цветы можно пересаживать в сентябре
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Благоприятные дни по лунному календарю (сентябрь)
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Неблагоприятные дни (сентябрь)
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1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
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7, 21
Комнатные растения оставляют в покое до весны: не подкармливают, реже поливают. Некоторые разновидности, например суккуленты, требуют дополнительного освещения.
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Какие цветы можно пересаживать в октябре
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Благоприятные дни по лунному календарю (октябрь)
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Неблагоприятные дни (октябрь)
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1, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28
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7, 21
Правила ухода за комнатными цветами в ноябре: суккуленты и недавно купленные цветущие растения размещаются в светлых локациях, увлажнение земли проводят раз в месяц, орхидеям необходимо обеспечить дополнительную подсветку и удобрения.
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Какие цветы можно пересаживать в ноябре
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Благоприятные дни по лунному календарю (ноябрь)
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Неблагоприятные дни (ноябрь)
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4, 21, 22, 25, 26
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5, 20
Сохраняем умеренный полив, дополнительно увлажняем комнатные растения с помощью опрыскивателя. Растения, не давшие цветоноса, поливаем весьма умеренно до весны.
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Какие цветы можно пересаживать в декабре
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Благоприятные дни по лунному календарю (декабрь)
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Неблагоприятные дни (декабрь)
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1, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29
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5, 20