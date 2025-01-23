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Posted 23 января, 03:44

Published 23 января, 03:44

Modified 23 января, 03:46

Updated 23 января, 03:46

Комфортный туристический маршрут создадут на горе Фалаза в Приморье

Комфорт как в Альпах: новые места отдыха оборудуют на Фалазе в Приморском крае

23 января 2025, 03:44
Фото: 1MI.

Комфортный туристический маршрут создадут на горе Фалаза в Приморье

Сюжет
Туризм
В Шкотовском районе Приморья начнется благоустройство туристического маршрута на гору Фалаза. Проект включает создание мест отдыха, парковки для автобусов и другие объекты для комфортного пребывания туристов. Новый маршрут протяженностью почти 4 километра объединит существующие локации.

В Шкотовском районе Приморья начинают благоустройство туристического маршрута на гору Фалаза. Проект включает создание мест отдыха, парковки для автобусов и другие объекты, которые сделают пребывание туристов там особенно комфортным. Концепцию разрабатывает Корпорация развития Приморского края при поддержке регионального правительства.

Новый маршрут протяженностью почти 4 километра объединит существующие локации. Его разделят на три участка с разным уровнем сложности. Каждый участок оснастят необходимой инфраструктурой для различных категорий туристов, включая семейные группы и маломобильных посетителей.

На первом участке у подножия горы планируют обустроить большую парковку для туристических автобусов и легковых автомобилей. Вдоль всего маршрута будут установлены информационные стенды, указатели, фотозоны, места для отдыха и санитарные станции. Также предусмотрены смотровые площадки на высоких точках, что значительно повысит безопасность и доступность маршрута.

Завершение подготовки презентации эко-тропы намечено на март 2025 года, после чего проект будет передан на согласование в министерство по туризму Приморского края. Губернатор Олег Кожемяко ранее поручил создать туристические тропы в каждом муниципалитете региона, подчеркивая важность использования географических преимуществ края для привлечения туристов и создания новых рабочих мест.

Проект на Фалазе станет основопологающим шагом к развитию туристической инфраструктуры Приморья и позволит открыть новые возможности для активного отдыха и экотуризма.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ежегодно в Приморье приезжают миллионы туристов.

Лакомый кусочек для туристов: миллионы путешественников выбирают Приморье
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#Новости#Общество#Туризм#Инфраструктура#Благоустройство#Олег Кожемяко#Приморский край#Приморье#Активный отдых#Шкотовский район
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