Комфорт как в Альпах: новые места отдыха оборудуют на Фалазе в Приморском крае

На первом участке у подножия горы планируют обустроить большую парковку для туристических автобусов и легковых автомобилей. Вдоль всего маршрута будут установлены информационные стенды, указатели, фотозоны, места для отдыха и санитарные станции. Также предусмотрены смотровые площадки на высоких точках, что значительно повысит безопасность и доступность маршрута.