Кто поломал погоду? — Днем теплеет до 0 — +4°С в Приморье

Posted 23 января, 03:47
Published 23 января, 03:47
Modified 23 января, 03:49
Updated 23 января, 03:49
Весна зимой продолжается, сообщили в «Примгидромете». Минувший день вновь выдался аномально теплым, — столбики термометров поднялись до +4 °С. Однако в некоторых районах успел выпасть снег, а ночь выдалась морозной, — температура воздуха понизилась до -28 °С.
Сегодня в центральных районах продолжают властвовать снежные осадки. Также в крае прогнозируется легкое похолодание. Однако уже завтра в Приморье вернется ясная погода и столбики термометров будут колебаться в районе нуля.
Пользователи социальных сетей невольно задаются вопросом: «Кто погоду поломал в Приморье?»
Во Владивостоке сегодня ветрено. Воздух успеет прогреться до -4 °С. Ночью термометры покажут -11 — -14 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хищная птица замечена в Приморском крае. То ли она вернулась из-за потепления, то ли не улетала из региона вовсе.