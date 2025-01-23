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Posted 23 января, 03:47

Published 23 января, 03:47

Modified 23 января, 03:49

Updated 23 января, 03:49

Аномальная оттепель продолжается в Приморском крае

Кто поломал погоду? — Днем теплеет до 0 — +4°С в Приморье

23 января 2025, 03:47
Фото: vostokmedia.com.

Аномальная оттепель продолжается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Кто бы мог подумать, что Приморский край станет «райским» уголком для тех, кто недолюбливает зимние морозы? Январь удивляет весенним теплом.

Весна зимой продолжается, сообщили в «Примгидромете». Минувший день вновь выдался аномально теплым, — столбики термометров поднялись до +4 °С. Однако в некоторых районах успел выпасть снег, а ночь выдалась морозной, — температура воздуха понизилась до -28 °С.

Сегодня в центральных районах продолжают властвовать снежные осадки. Также в крае прогнозируется легкое похолодание. Однако уже завтра в Приморье вернется ясная погода и столбики термометров будут колебаться в районе нуля.

Пользователи социальных сетей невольно задаются вопросом: «Кто погоду поломал в Приморье?»

Во Владивостоке сегодня ветрено. Воздух успеет прогреться до -4 °С. Ночью термометры покажут -11 — -14 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хищная птица замечена в Приморском крае. То ли она вернулась из-за потепления, то ли не улетала из региона вовсе.

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