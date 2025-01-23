Машину раздавило, как жестянку: обстоятельства смертельной аварии выясняют в Приморье

Posted 23 января, 10:11
Published 23 января, 10:11
Modified 23 января, 11:24
Updated 23 января, 11:24
Во Владивостоке продолжают расследовать обстоятельства смертельной аварии, произошедшей на Снеговой. В полицию поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Toyota Sai с припаркованным седельным тягачом. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимационная бригада скорой помощи.
По предварительной информации, 21-летний водитель не справился с управлением и врезался в грузовик. Его стаж вождения составлял всего два года, за нарушения правил дорожного движения в 2024 году его не привлекали к административной ответственности. В результате аварии водитель погиб на месте.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, включая возможные причины, такие как состояние дороги и погодные условия. Напоминаем, что это не первое ДТП на улице Снеговой с участием легковых автомобилей и грузовиков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в районе Снеговой с участием большегруза. В нем погибли люди.