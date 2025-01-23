vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 10:11

Published 23 января, 10:11

Modified 23 января, 11:24

Updated 23 января, 11:24

Машину раздавило, как жестянку: обстоятельства смертельной аварии выясняют в Приморье

Машину раздавило, как жестянку: обстоятельства смертельной аварии выясняют в Приморье

23 января 2025, 10:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Водитель легковушки на скорости влетел в припаркованный большегруз во Владивостоке. Полиция выясняет подробности происшествия.

Во Владивостоке продолжают расследовать обстоятельства смертельной аварии, произошедшей на Снеговой. В полицию поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Toyota Sai с припаркованным седельным тягачом. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимационная бригада скорой помощи.

Видео: prim_police.

По предварительной информации, 21-летний водитель не справился с управлением и врезался в грузовик. Его стаж вождения составлял всего два года, за нарушения правил дорожного движения в 2024 году его не привлекали к административной ответственности. В результате аварии водитель погиб на месте.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, включая возможные причины, такие как состояние дороги и погодные условия. Напоминаем, что это не первое ДТП на улице Снеговой с участием легковых автомобилей и грузовиков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в районе Снеговой с участием большегруза. В нем погибли люди.

«КАМАЗ» раскатал «Хонду» на Снеговой во Владивостоке, есть жертвы — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Один удар мог оборвать несколько жизней: грузовик вынесло на тротуар в ПриморьеГруз перекрыл трассу, водитель погиб: по факту аварии в Приморье проводят проверкуОбстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в Приморье
#Новости#Общество#Видео#Погода#Дорога#Владивосток#Полиция#Смертельная авария#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Грузовик#Госавтоинспекция#Снеговая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика