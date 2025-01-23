Метель и беспощадный ветер: почему штормовое предупреждение не объявляют в Приморье?

Posted 23 января, 06:15
Published 23 января, 06:15
Modified 23 января, 06:17
Updated 23 января, 06:17
По данным эксперта, обстановка резко ухудшится уже в понедельник, 27 января. Основной удар придется на южные и восточные районы, компанию мощному снегопаду составит штормовой ветер и не только…
Сначала осадки обрушатся на дальневосточную столицу, после чего метель охватит другие уголки Приморья.
Власти муниципалитетов и спасательные службы уже готовятся к предстоящим природным испытаниям, однако штормовое предупреждение еще не объявлено. Если региону будут угрожать катаклизмы, то местные жители получат соответствующие СМС-уведомления за три дня до наступления непогоды.
По прогнозам синоптиков, всю мощь снежных страданий ощутит население Хасанского района, а также владивостокцы. Специалисты продолжают следить за обстановкой, чтобы не упустить важных изменений в расчетах.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае кто-то поломал погоду.