Метель и беспощадный ветер: почему штормовое предупреждение не объявляют в Приморье?

Власти муниципалитетов и спасательные службы уже готовятся к предстоящим природным испытаниям, однако штормовое предупреждение еще не объявлено. Если региону будут угрожать катаклизмы, то местные жители получат соответствующие СМС-уведомления за три дня до наступления непогоды.