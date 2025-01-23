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Posted 23 января, 06:15

Published 23 января, 06:15

Modified 23 января, 06:17

Updated 23 января, 06:17

Мощный циклон надвигается на Приморский край

Метель и беспощадный ветер: почему штормовое предупреждение не объявляют в Приморье?

23 января 2025, 06:15
Фото: 1MI.

Мощный циклон надвигается на Приморский край

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Погода
Приморцы замерли в ожидании, — следующая неделя может обернуться погодным «кошмаром» в регионе. О предстоящих изменениях высказался главный синоптик края Борис Кубай.

По данным эксперта, обстановка резко ухудшится уже в понедельник, 27 января. Основной удар придется на южные и восточные районы, компанию мощному снегопаду составит штормовой ветер и не только…

Сначала осадки обрушатся на дальневосточную столицу, после чего метель охватит другие уголки Приморья.

Власти муниципалитетов и спасательные службы уже готовятся к предстоящим природным испытаниям, однако штормовое предупреждение еще не объявлено. Если региону будут угрожать катаклизмы, то местные жители получат соответствующие СМС-уведомления за три дня до наступления непогоды.

По прогнозам синоптиков, всю мощь снежных страданий ощутит население Хасанского района, а также владивостокцы. Специалисты продолжают следить за обстановкой, чтобы не упустить важных изменений в расчетах.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае кто-то поломал погоду.

Кто поломал погоду? — Днем теплеет до 0 — +4°С в Приморье
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