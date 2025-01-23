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Posted 23 января, 00:40

Published 23 января, 00:40

Modified 23 января, 00:42

Updated 23 января, 00:42

Детонации взрывного устройства в стенах вуза не было в Приморском крае

«Мина взорвалась в руках»: что на самом деле произошло в ДВФУ? — фото

23 января 2025, 00:40
Фото: 1MI.

Детонации взрывного устройства в стенах вуза не было в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
В телеграм-каналах распространяется новость об американской мине, которая нанесла урон студенту во Владивостоке. Источник редакции «Восток-Медиа» рассказал о том, что действительно стряслось в приморском университете.

В новых медиа разлетелась шокирующая весть о взрыве мины в одном из владивостокских вузов. В соцсетях заявляют, что в результате происшествия серьезно пострадал один из студентов.

Однако, по данным источника редакции в силовых структурах, детонации подобных устройств не происходило. Специалисты не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании. Причина: устройство с пьезоэлементом для выработки напряжения.

Также нашему корреспонденту стало известно о состоянии пострадавшего. Ему оказана первая помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории ДВФУ осматривали автомобиль. В котором, якобы, обнаружили гранату. Подозрительный предмет оказался игрушкой.

Это была игрушка? Новые подробности о гранате на Русском острове
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