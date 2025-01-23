«Мина взорвалась в руках»: что на самом деле произошло в ДВФУ? — фото

Posted 23 января, 00:40
Published 23 января, 00:40
Modified 23 января, 00:42
Updated 23 января, 00:42
В новых медиа разлетелась шокирующая весть о взрыве мины в одном из владивостокских вузов. В соцсетях заявляют, что в результате происшествия серьезно пострадал один из студентов.
Однако, по данным источника редакции в силовых структурах, детонации подобных устройств не происходило. Специалисты не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании. Причина: устройство с пьезоэлементом для выработки напряжения.
Также нашему корреспонденту стало известно о состоянии пострадавшего. Ему оказана первая помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.