«Мина взорвалась в руках»: что на самом деле произошло в ДВФУ? — фото

Детонации взрывного устройства в стенах вуза не было в Приморском крае

Сюжет Безопасность

В телеграм-каналах распространяется новость об американской мине, которая нанесла урон студенту во Владивостоке. Источник редакции «Восток-Медиа» рассказал о том, что действительно стряслось в приморском университете.