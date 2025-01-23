Горе-собачников начали карать в Приморье

Posted 23 января, 07:17
Published 23 января, 07:17
Modified 23 января, 07:20
Updated 23 января, 07:20
Первый штраф за самовыгул собаки выписан в Спасске-Дальнем. По данным пресс-службы регионального правительства, подобное наказание назначено впервые.
В прошлом году пес, гуляющий по городу, покусал местную жительницу. Хозяина животного обязали выплатить штраф в размере 10 000 рублей.
К слову, в 2024 году произошли изменения в кодексе административных правонарушений. Теперь безответственность собачников находится на особом контроле, — за самовыгул грозит наказание в денежном эквиваленте, — 3 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что владельцев «хвостиков» должны позаботиться о регистрации любимцев.