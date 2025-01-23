vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 07:17

Published 23 января, 07:17

Modified 23 января, 07:20

Updated 23 января, 07:20

Безответственный владелец собаки наказан штрафом в Приморском крае

Горе-собачников начали карать в Приморье

23 января 2025, 07:17
Фото: vostokmedia.com.

Безответственный владелец собаки наказан штрафом в Приморском крае

Сюжет
Штраф
Серьезные меры борьбы против самовыгула животных ввели в Приморском крае. Первый нарушитель найден и совсем скоро поплатится за оплошность.

Первый штраф за самовыгул собаки выписан в Спасске-Дальнем. По данным пресс-службы регионального правительства, подобное наказание назначено впервые.

В прошлом году пес, гуляющий по городу, покусал местную жительницу. Хозяина животного обязали выплатить штраф в размере 10 000 рублей.

К слову, в 2024 году произошли изменения в кодексе административных правонарушений. Теперь безответственность собачников находится на особом контроле, — за самовыгул грозит наказание в денежном эквиваленте, — 3 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что владельцев «хвостиков» должны позаботиться о регистрации любимцев.

Начали штрафовать: владельцы собак теперь ответят рублём в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Бомба замедленного действия: житель Приморья 20 лет прятал взрывчатые веществаВыше климатических норм: необычайное тепло распространяется по Приморью — видео«Теперь куда идти?» — популярное кафе закрыли по решению суда в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Штраф#Спасск-Дальний#Приморский край#Административные правонарушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика