Огромные коричневые пятна появились на воде в Приморье — нас ждет новая катастрофа?

Микроводоросли Thalassiosira содержат пигменты, окрашивающие их тельца в бурый цвет, что и придает воде такой оттенок. Концентрация этих водорослей достигает нескольких миллионов клеток на литр воды, однако они не представляют опасности для человека. Рыбаки и жители региона могут быть спокойны, так как данные микроводоросли не ядовиты.