Огромные коричневые пятна появились на воде в Приморье — нас ждет новая катастрофа?

Posted 23 января, 08:58
Published 23 января, 08:58
Modified 23 января, 09:33
Updated 23 января, 09:33
На поверхности акватории Амурского залива появились огромные коричневые пятна. Специалисты сообщают, что в акватории наблюдается масштабное цветение микроскопических водорослей, известное как «красный прилив». Это явление вызвано массовым развитием диатомовых водорослей рода Thalassiosira, что приводит к изменению цвета воды и образованию буро-коричневого налета. В зимний период интенсивное развитие фитопланктона не является уникальным явлением: ученые определяют его как массовое развитие водорослей, когда их плотность превышает установленные нормы.
Микроводоросли Thalassiosira содержат пигменты, окрашивающие их тельца в бурый цвет, что и придает воде такой оттенок. Концентрация этих водорослей достигает нескольких миллионов клеток на литр воды, однако они не представляют опасности для человека. Рыбаки и жители региона могут быть спокойны, так как данные микроводоросли не ядовиты.
Отличительной чертой цветения в этом году стала большая численность микроводорослей и продолжительность явления по сравнению с предыдущими годами. Это может быть связано с теплой, бесснежной зимой и относительно тонким льдом. Подледное цветение микроводорослей играет важную роль в экосистеме залива, обеспечивая морских обитателей высококалорийной пищей и обогащая воду кислородом.
Специалисты Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН провели исследование проб морской воды и кернов льда. Они установили, что в Амурском заливе наблюдается подледное цветение диатомовых водорослей, преимущественно Thalassiosira nordenskioeldii. Появление этого вида было зафиксировано еще в начале декабря 2024 года, когда температура воды начала достигать отрицательных значений.
Численность T. nordenskioeldii на мониторинговой станции увеличивалась с 5 до 678 тыс. клеток на литр в течение декабря 2024 года, а с начала января 2025 года достигла более 1 миллиона клеток на литр. Такие высокие концентрации данного вида ранее не отмечались.
Наиболее интенсивные цветения происходят на удаленных от берега станциях, где также были обнаружены другие виды планктонных микроводорослей, такие как Phaeocystis pouchetii и Chaetoceros debilis. Во льду концентрация клеток T. nordenskioeldii достигла 267 миллионов на литр.
Ученые продолжают мониторинг ситуации, так как цветение водорослей может оказывать влияние на экосистему региона и экономику. Несмотря на то что текущие «красные приливы» не представляют угрозы для здоровья человека, важно следить за изменениями в составе планктонных сообществ и их потенциальным воздействием на морские ресурсы и здоровье населения.
Проблема цветения микроводорослей требует комплексного подхода к изучению и мониторингу состояния водоемов, а также разработки мер по предотвращению негативных последствий для экологии Амурского залива.