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Posted 23 января, 09:29

Published 23 января, 09:29

Modified 23 января, 09:31

Updated 23 января, 09:31

От -32°C до +1°C: аномальное тепло ждут на юге и морозы на севере Приморья

От -32°C до +1°C: аномальное тепло ждут на юге и морозы на севере Приморья

23 января 2025, 09:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В крае будет преимущественно без осадков, ветер северный умеренный. Жителей Приморья удивит температура воздуха — ночью она составит -8…-32°C, а днем -10…+1°C.

24 января погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается, что в крае будет преимущественно без осадков. Ветер будет северный, умеренный, а температура воздуха ночью составит -8…-32°C, днем -10…+1°C.

Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный до сильного, утром может быть сильным. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -11…-13°C, а днем -5…-7°C.

В Уссурийске также переменная облачность и без осадков. Температура ночью составит -18…-20°C, а днем -4…-6°C.

Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от -10 до -12°C, а днем ожидается от 0 до +2°C.

На дорогах возможна гололедица, водителям важно быть осторожными.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода может быть в Приморье после серьезного потепления.

Снег становится роскошью: какая погода ждет Приморье после аномального потепления
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