От -32°C до +1°C: аномальное тепло ждут на юге и морозы на севере Приморья

Posted 23 января, 09:29
Published 23 января, 09:29
Modified 23 января, 09:31
Updated 23 января, 09:31
24 января погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается, что в крае будет преимущественно без осадков. Ветер будет северный, умеренный, а температура воздуха ночью составит -8…-32°C, днем -10…+1°C.
Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер северный, умеренный до сильного, утром может быть сильным. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -11…-13°C, а днем -5…-7°C.
В Уссурийске также переменная облачность и без осадков. Температура ночью составит -18…-20°C, а днем -4…-6°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от -10 до -12°C, а днем ожидается от 0 до +2°C.
На дорогах возможна гололедица, водителям важно быть осторожными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода может быть в Приморье после серьезного потепления.