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Posted 23 января, 16:57

Published 23 января, 16:57

Modified 23 января, 16:57

Updated 23 января, 16:57

Почта России запустила в 2024 году новые сервисы и ускорила выдачу отправлений

Почта России запустила в 2024 году новые сервисы и ускорила выдачу отправлений

23 января 2025, 16:57
Фото: Пресс-служба Почты России.
Почта России подводит итоги прошедшего года. Генеральный директор компании Михаил Волков представил ключевые достижения в цифровизации почтовых сервисов, их развитии и создании более комфортных условий для клиентов и сотрудников.

Одним из главных успехов стало ускорение в три раза процесса выдачи отправлений (по сравнению с традиционным подтверждением личности через документы), что стало возможным благодаря внедрению QR-идентификации. К концу года этой услугой воспользовались 6 миллионов россиян. Более тысячи почтовых отделений организовали зону самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно отправлять письма и посылки без помощи сотрудников, пишут «Новые Известия».

Кроме того, были реализованы значительные улучшения в мобильном приложении и на сайте компании: процесс оформления подписки, перевода средств или отправки открыток стал намного проще. Новыми возможностями уже воспользовались 8,9 миллиона человек в приложении и 10 миллионов на сайте.

Почта России также расширила свои международные финансовые услуги, теперь доступен обмен денежными средствами с 17 странами, среди которых Кипр, Греция и Турция. В течение прошлого года компания нарастила сотрудничество с популярными маркетплейсами: заказы с «Яндекс.Маркета» стали доступны в 22 000 отделениях, а с Ozon — в 32 000, совместно с Wildberries было открыто более 6 000 пунктов выдачи.

Почта России приняла около 350 тысяч бесплатных посылок для военнослужащих и организовала доставку свыше 600 тысяч отправлений от граждан, проживающих в приграничных районах. Для корпоративных клиентов Почта России упростила процесс подключения через цифровую оферту, а совместно с ОАО «РЖД» разработала и запустила сервис по доставке крупногабаритных грузов с использованием почтовых вагонов, что значительно улучшило логистические процессы.

Почта России обеспечивает надежное взаимодействие между государственными структурами, бизнесом и населением, переводя отправления в электронный формат. За прошедший год количество электронных заказных и гибридных писем возросло на 14%, достигнув 345 миллионов. Доля цифровых и гибридных писем, а также писем с оплатой через электронные марки составила от 48,5% до 50,5% от общего объема почтовой корреспонденции. Более 1000 компаний уже воспользовались услугой электронных заказных писем.

Кроме того, маломобильные граждане за год получили почти 187 000 реабилитационных средств через Почту России в партнерстве с Минтрудом и Социальным фондом.

По словам Михаила Волкова, задача Почты России — обеспечение стабильного, качественного обслуживания населения во всех регионах страны. В Российской Федерации почта играет роль не только оператора связи, но и центра жизненно важных услуг, объединяющего граждан. В прошлом году компания достигла значительных успехов, ускорив процессы обслуживания и запустив новые полезные услуги для клиентов. В текущем году курс на трансформацию будет продолжен.

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