Почта России запустила в 2024 году новые сервисы и ускорила выдачу отправлений

Почта России обеспечивает надежное взаимодействие между государственными структурами, бизнесом и населением, переводя отправления в электронный формат. За прошедший год количество электронных заказных и гибридных писем возросло на 14%, достигнув 345 миллионов. Доля цифровых и гибридных писем, а также писем с оплатой через электронные марки составила от 48,5% до 50,5% от общего объема почтовой корреспонденции. Более 1000 компаний уже воспользовались услугой электронных заказных писем.