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Posted 23 января, 04:00

Published 23 января, 04:00

Modified 23 января, 04:02

Updated 23 января, 04:02

Президентских грантов удостоены 11 проектов СОНКО в Хабаровском крае

Президентских грантов удостоены 11 проектов СОНКО в Хабаровском крае

23 января 2025, 04:00
Фото: Правительство Хабаровского края.
Объявлены победители первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году. От Хабаровского края победителями стали 11 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). На реализацию проектов они получат более 31 миллиона рублей.

Всего по итогам конкурса 4,7 миллиарда рублей выиграли 1497 некоммерческих организаций со всей России. Это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы Фонда. В субъектах Дальневосточного федерального округа поддержаны 50 инициатив, которые получат 97 миллионов рублей.

— СОНКО Хабаровского края показали сегодня лучший результат среди других регионов Дальнего Востока по количеству поддержанных проектов и общей сумме привлеченных грантовых средств. Всего на конкурс от региона было подано 59 заявок, 11 из которых одержали победу. Сумма одобренных субсидий на их реализацию различна: от 900 тысяч до 8,7 миллиона рублей, — рассказали в комитете по внутренней политике Правительства края.

В ведомстве добавили, что некоторые из инициатив начнут реализовывать уже с 1 февраля этого года. Например, проект «Вместе к Победе» общины коренных малочисленных народов севера «Мангбо». Он направлен на оказание всесторонней комплексной помощи всем мобилизованным, военнослужащим-участникам специальной военной операции и их семьям в селе Елабуга Хабаровского района.

Также с 3 февраля стартует проект «Первопроходцы Дальнего Востока» Центра военно-патриотического воспитания «Взлёт». Помимо теоретических занятий для школьников и студентов проведут мастер-классы по ковке, лепке из глины, занятия по-современному мечевому бою, стрельбе из традиционного лука и другое. Завершится проект 4 октября 2025 г. проведением XVII ежегодного Фестиваля исторической реконструкции «Меч Востока» под флагом освоения Дальнего Востока.

А организация «Амурский рубеж» на полученный грант с 8 февраля запускает проект «Дальневосточный Форпост», приуроченный к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они проведут масштабный международный военно-исторический фестиваль, а в дальнейшем — серию уроков «Живой истории» и других просветительских мероприятий.

Добавим, что победителями признаны СОНКО из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевского, Хабаровского и Ванинского районов. Есть и те организации, которые стали ими впервые. Подробный список размещен на сайте Фонда Президентских грантов.

#Хабаровский край
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