Президентских грантов удостоены 11 проектов СОНКО в Хабаровском крае

Posted 23 января, 04:00
Published 23 января, 04:00
Modified 23 января, 04:02
Updated 23 января, 04:02
Всего по итогам конкурса 4,7 миллиарда рублей выиграли 1497 некоммерческих организаций со всей России. Это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы Фонда. В субъектах Дальневосточного федерального округа поддержаны 50 инициатив, которые получат 97 миллионов рублей.
— СОНКО Хабаровского края показали сегодня лучший результат среди других регионов Дальнего Востока по количеству поддержанных проектов и общей сумме привлеченных грантовых средств. Всего на конкурс от региона было подано 59 заявок, 11 из которых одержали победу. Сумма одобренных субсидий на их реализацию различна: от 900 тысяч до 8,7 миллиона рублей, — рассказали в комитете по внутренней политике Правительства края.
В ведомстве добавили, что некоторые из инициатив начнут реализовывать уже с 1 февраля этого года. Например, проект «Вместе к Победе» общины коренных малочисленных народов севера «Мангбо». Он направлен на оказание всесторонней комплексной помощи всем мобилизованным, военнослужащим-участникам специальной военной операции и их семьям в селе Елабуга Хабаровского района.
Также с 3 февраля стартует проект «Первопроходцы Дальнего Востока» Центра военно-патриотического воспитания «Взлёт». Помимо теоретических занятий для школьников и студентов проведут мастер-классы по ковке, лепке из глины, занятия по-современному мечевому бою, стрельбе из традиционного лука и другое. Завершится проект 4 октября 2025 г. проведением XVII ежегодного Фестиваля исторической реконструкции «Меч Востока» под флагом освоения Дальнего Востока.
А организация «Амурский рубеж» на полученный грант с 8 февраля запускает проект «Дальневосточный Форпост», приуроченный к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они проведут масштабный международный военно-исторический фестиваль, а в дальнейшем — серию уроков «Живой истории» и других просветительских мероприятий.
Добавим, что победителями признаны СОНКО из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевского, Хабаровского и Ванинского районов. Есть и те организации, которые стали ими впервые. Подробный список размещен на сайте Фонда Президентских грантов.