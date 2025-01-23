Президентских грантов удостоены 11 проектов СОНКО в Хабаровском крае

В ведомстве добавили, что некоторые из инициатив начнут реализовывать уже с 1 февраля этого года. Например, проект «Вместе к Победе» общины коренных малочисленных народов севера «Мангбо». Он направлен на оказание всесторонней комплексной помощи всем мобилизованным, военнослужащим-участникам специальной военной операции и их семьям в селе Елабуга Хабаровского района.