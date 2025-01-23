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Posted 23 января, 02:04

Published 23 января, 02:04

Modified 23 января, 02:09

Updated 23 января, 02:09

Студент опроверг информацию о получении серьезных увечий в вузе Приморья

Студент вышел на связь после слухов о взрыве мины в Приморском крае — видео

23 января 2025, 02:04
Фото: Изображение Midjourney.

Студент опроверг информацию о получении серьезных увечий в вузе Приморья

Сюжет
Травмы
Молодой человек, судьбу которого обсуждает весь Приморский край, лично прокомментировал ситуацию, произошедшую в ДВФУ.

В новых медиа распространилась информация о том, что владивостокский студент получил серьезные травмы при детонации мины. Однако в телеграм-каналах преувеличили масштаб инцидента. Оказалось, что парень пострадал из-за устройства с пьезоэлементом.

Более того, молодой человек вышел на связь после резонансного происшествия. Он поведал о своем самочувствии на сегодняшний день. К слову, выглядит приморец весьма здоровым, а планы на ближайшее будущее у него более, чем грандиозные.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях данного инцидента. Также источник редакции в силовых структурах поделился снимком руки пострадавшего. На конечности видны мелкие ссадины.

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