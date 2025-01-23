Студент вышел на связь после слухов о взрыве мины в Приморском крае — видео

Posted 23 января, 02:04
Published 23 января, 02:04
Modified 23 января, 02:09
Updated 23 января, 02:09
В новых медиа распространилась информация о том, что владивостокский студент получил серьезные травмы при детонации мины. Однако в телеграм-каналах преувеличили масштаб инцидента. Оказалось, что парень пострадал из-за устройства с пьезоэлементом.
Более того, молодой человек вышел на связь после резонансного происшествия. Он поведал о своем самочувствии на сегодняшний день. К слову, выглядит приморец весьма здоровым, а планы на ближайшее будущее у него более, чем грандиозные.
Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях данного инцидента. Также источник редакции в силовых структурах поделился снимком руки пострадавшего. На конечности видны мелкие ссадины.