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Posted 23 января, 08:33

Published 23 января, 08:33

Modified 23 января, 08:35

Updated 23 января, 08:35

В Приморье рассказали о борьбе с фейками про тигров в соцсетях

В Приморье рассказали о борьбе с фейками про тигров в соцсетях

23 января 2025, 08:33
В Хасанском районе суд вынес два решения по делам о распространении недостоверных сведений о тиграх. У нарушителей изъяли телефоны и назначили штрафы.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отмечает значительный рост числа фейковых сообщений о тиграх в социальных сетях и мессенджерах. Особую популярность получают старые видеозаписи, которые выдаются за новые, а также намеренно искаженная информация о встречах с хищниками.

По словам Сергея Арамилева, многие фейки создаются профессионально и распространяются через неофициальные каналы связи. Люди склонны больше доверять сообщениям из мессенджеров, воспринимая их как информацию от близкого круга общения.

Правоохранительные органы призывают жителей Приморья проверять достоверность информации и использовать официальные каналы связи. За распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность вплоть до конфискации средств связи.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Социальные сети#Тигры#Хасанский район#Приморский край#Приморье#Происшествия#Правоохранительные органы#Мессенджеры
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