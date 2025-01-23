В Приморье рассказали о борьбе с фейками про тигров в соцсетях

Posted 23 января, 08:33
Published 23 января, 08:33
Modified 23 января, 08:35
Updated 23 января, 08:35
Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отмечает значительный рост числа фейковых сообщений о тиграх в социальных сетях и мессенджерах. Особую популярность получают старые видеозаписи, которые выдаются за новые, а также намеренно искаженная информация о встречах с хищниками.
По словам Сергея Арамилева, многие фейки создаются профессионально и распространяются через неофициальные каналы связи. Люди склонны больше доверять сообщениям из мессенджеров, воспринимая их как информацию от близкого круга общения.
Правоохранительные органы призывают жителей Приморья проверять достоверность информации и использовать официальные каналы связи. За распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность вплоть до конфискации средств связи.