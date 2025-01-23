Владивосток: Снежный экзамен для городских служб сдан на отлично

В городе действовал оперативный штаб, который в режиме реального времени контролировал ситуацию и корректировал маршруты спецтехники. Синоптики отмечали, что за период снегопада выпало от 0,5 до 1,5 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 0,5-1,5 см.