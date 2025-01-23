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Posted 23 января, 00:43

Published 23 января, 00:43

Modified 23 января, 00:45

Updated 23 января, 00:45

Владивосток: Снежный экзамен для городских служб сдан на отлично

Владивосток: Снежный экзамен для городских служб сдан на отлично

23 января 2025, 00:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Снегопад
Снегопад 22 января не стал испытанием для дальневосточной столицы. Слаженная работа администрации и профильных структур позволила сохранить штатный режим функционирования городской инфраструктуры.

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ) оперативно среагировало на изменения погодных условий. На улицы Владивостока было выведено 174 единицы спецтехники, включая пескоразбрасыватели, трактора-щётки и погрузчики.

Специалисты сосредоточились на обработке опасных участков, спусках, подъёмах и центральных улицах города. Реагенты распределили на ключевых магистралях: улицах Стрельникова, Крыгина, Казанской, Токаревской кошке, Нейбута и других.

В городе действовал оперативный штаб, который в режиме реального времени контролировал ситуацию и корректировал маршруты спецтехники. Синоптики отмечали, что за период снегопада выпало от 0,5 до 1,5 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 0,5-1,5 см.

Благодаря профессионализму городских служб, дорожная обстановка оставалась стабильной. Серьёзных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано не было, движение транспорта осуществлялось без существенных затруднений. Вчерашний день наглядно продемонстрировал, что Владивосток способен эффективно противостоять природным вызовам.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что горожане с восторгом встретили первый по-настоящему зимний день. Владивостокцы с удовольствием фотографировали заснеженные улицы и сопки.

Прекрасна и чиста: Владивосток накрыла волшебная зимняя сказка — фото, видео
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#Новости#Владивосток#Снегопад#Снег#Спецтехника#Приморский край#Дорожная обстановка
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