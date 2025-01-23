«Вспороли грудь» — врачи достали мужчину с того света в Приморье

Posted 23 января, 01:19
Published 23 января, 01:19
Modified 23 января, 01:21
Updated 23 января, 01:21
В Находке случилось ДТП, в результате которого серьезно пострадал один из участником происшествия. Приморец нуждался в экстренной помощи медиков. Мужчину оперативно доставили в городское медучреждение в критическом состоянии.
Сначала врачи стабилизировали жизненные показатели пациента, затем преступили к тяжелейшим манипуляциям.
«Мужчина получил множественные переломы костей черепа и таза, открытую черепно-мозговую травму и сильный ушиб легких. Длительное время он находился в отделении реанимации. Жизнедеятельность организма поддерживали при помощи аппаратуры и медикаментов», — подчеркнули в находкинской больнице.
Более того, пациент был нетранспортабелен, — хирурги спасали его жизнь в условиях реанимации. Медикам пришлось вскрывать грудную клетку пострадавшего, чтобы убрать жидкость, которая скопилась между наружными поверхностями грудной клетки и легкого. Все прошло успешно, — мужчина задышал самостоятельно.
Долгое время его лечили в отделении интенсивной терапии, затем в травматологии. Финишная прямая была достигнута в амбулаторном режиме. Сейчас приморцу предстоит пройти долгий путь восстановления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае врачи спасли молодого человека, который успел перенести инсульт дважды.