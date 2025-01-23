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Posted 23 января, 01:19

Published 23 января, 01:19

Modified 23 января, 01:21

Updated 23 января, 01:21

Удивительный случай произошел в Приморском крае

«Вспороли грудь» — врачи достали мужчину с того света в Приморье

23 января 2025, 01:19
Фото: Изображение Midjourney.

Удивительный случай произошел в Приморском крае

Сюжет
Врачи
Автомобилист попал в жуткую аварию в Приморском крае. Мужчину с многочисленными переломали госпитализировали в больницу, где медикам пришлось вскрывать ему грудь.

В Находке случилось ДТП, в результате которого серьезно пострадал один из участником происшествия. Приморец нуждался в экстренной помощи медиков. Мужчину оперативно доставили в городское медучреждение в критическом состоянии.

Сначала врачи стабилизировали жизненные показатели пациента, затем преступили к тяжелейшим манипуляциям.

«Мужчина получил множественные переломы костей черепа и таза, открытую черепно-мозговую травму и сильный ушиб легких. Длительное время он находился в отделении реанимации. Жизнедеятельность организма поддерживали при помощи аппаратуры и медикаментов», — подчеркнули в находкинской больнице.

Более того, пациент был нетранспортабелен, — хирурги спасали его жизнь в условиях реанимации. Медикам пришлось вскрывать грудную клетку пострадавшего, чтобы убрать жидкость, которая скопилась между наружными поверхностями грудной клетки и легкого. Все прошло успешно, — мужчина задышал самостоятельно.

Долгое время его лечили в отделении интенсивной терапии, затем в травматологии. Финишная прямая была достигнута в амбулаторном режиме. Сейчас приморцу предстоит пройти долгий путь восстановления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае врачи спасли молодого человека, который успел перенести инсульт дважды.

Дважды вытащили с того света: молодому парню вернули жизнь в Приморском крае
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