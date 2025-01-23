«Вспороли грудь» — врачи достали мужчину с того света в Приморье

Более того, пациент был нетранспортабелен, — хирурги спасали его жизнь в условиях реанимации. Медикам пришлось вскрывать грудную клетку пострадавшего, чтобы убрать жидкость, которая скопилась между наружными поверхностями грудной клетки и легкого. Все прошло успешно, — мужчина задышал самостоятельно.