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Posted 23 января, 14:46

Published 23 января, 14:46

Modified 23 января, 14:46

Updated 23 января, 14:46

Выплаты контрактникам в Татарстане повысили до 2,8 млн рублей

Выплаты контрактникам в Татарстане повысили до 2,8 млн рублей

23 января 2025, 14:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Татарстане размер единовременной выплаты для военнослужащих, подписывающих контракт с Министерством обороны Российской Федерации, увеличился до 2,8 миллиона рублей.

Эта сумма включает несколько составляющих: 2,1 миллиона рублей предоставляется Республикой Татарстан, 400 тысяч рублей — из федерального бюджета Министерства обороны, а до 300 тысяч рублей — от муниципальных органов власти и организаций. Подобная поддержка будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, получают ежемесячное денежное содержание в размере от 210 тысяч рублей. Все, кто решит подписать контракт в Татарстане, вправе рассчитывать на единовременные выплаты. Также предусмотрены компенсация за проезд и временное жилье для граждан из других регионов и иностранных граждан в период оформления необходимых документов.

Процесс оформления займет всего один день благодаря центру контрактной службы «Батыр» в Казани. Здесь сотрудники помогут с документами, проведением медосмотра, определением категории годности, а также с получением положенных выплат и льгот.

Иностранным гражданам и их семьям оказывается поддержка в получении гражданства Российской Федерации и ИНН, сообщает inkazan.ru.

Финансовая поддержка военнослужащих-контрактников в республике стартовала 6 июля 2024 года.

Для получения дополнительной информации о службе, выплатах и льготах следует обратиться на сайт центра «Батыр» или портал «Забота о своих».

Для получения дополнительной информации о контрактной службе в Вооруженных силах России, а также о премиях, социальных льготах и выплатах можно посетить сайт heroes-tatarstan.ru или обратиться по телефону 117. Также можно посетить пункт отбора на контрактную службу (1-го разряда), расположенный по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40, телефон для связи: (843) 221-44-52.

Также можно проконсультироваться по федеральному номеру горячей линии: 8-800-222-59-00 или через межрегиональный кол-центр по номеру 117.

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