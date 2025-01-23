Выплаты контрактникам в Татарстане повысили до 2,8 млн рублей

Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, получают ежемесячное денежное содержание в размере от 210 тысяч рублей. Все, кто решит подписать контракт в Татарстане, вправе рассчитывать на единовременные выплаты. Также предусмотрены компенсация за проезд и временное жилье для граждан из других регионов и иностранных граждан в период оформления необходимых документов.