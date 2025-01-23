Закрывайте двери на засов: конфликтных тигров выслеживают в Приморье

Posted 23 января, 03:08
Published 23 января, 03:08
Modified 23 января, 03:10
Updated 23 января, 03:10
Сотрудники охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» намерены поймать травмированного тигра, который гуляет вблизи Безверхово. Более того, профильные организации объединились, чтобы отловить краснокнижных котов в Андреевке и поселке Приморский.
Стоит отметить, что в Хасанском районе обнаружили хищника с раненой лапой. Если данная особь просто навеяла страх на приморцев, то конфликтный зверь, который гуляет по Андреевке, успел натворить немало бед. Местные псы дрожат, ведь именно они изо дня в день рискуют стать закуской для полосатого. Эксперты рекомендуют владельцам закрывать «хвостиков» в гаражах и хозпостройках, чтобы обезопасить их от смерти.
Также специалисты просят не мешать отлову, — держаться подальше от мест, где проводятся соответствующие работы.
«Для безопасности граждан отлов ведется в прилегающих к населенным пунктам лесных массивах. Отлов производится с применением ветеринарных препаратов для общего наркоза животных и дистанционных пневматических инжекторов. После изъятия ветеринары проведут осмотр тигров в Центре реабилитации для принятия решений об их дальнейшей судьбе», — отметили в пресс-службе правительства Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что жители региона продолжают распространять фейки об амурских тиграх. Более того, совсем недавно был обнаружен труп животного, которое погибло насильственной смертью.