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Posted 23 января, 03:08

Published 23 января, 03:08

Modified 23 января, 03:10

Updated 23 января, 03:10

Охотнадзор начал отлов опасных хищников в Приморском крае

Закрывайте двери на засов: конфликтных тигров выслеживают в Приморье

23 января 2025, 03:08
Фото: 1MI.

Охотнадзор начал отлов опасных хищников в Приморском крае

Сюжет
Амурские тигры
Сразу три особи пытаются отловить в Приморском крае. Власти региона рассказали, что происходит в Хасанском районе на сегодняшний день.

Сотрудники охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» намерены поймать травмированного тигра, который гуляет вблизи Безверхово. Более того, профильные организации объединились, чтобы отловить краснокнижных котов в Андреевке и поселке Приморский.

Стоит отметить, что в Хасанском районе обнаружили хищника с раненой лапой. Если данная особь просто навеяла страх на приморцев, то конфликтный зверь, который гуляет по Андреевке, успел натворить немало бед. Местные псы дрожат, ведь именно они изо дня в день рискуют стать закуской для полосатого. Эксперты рекомендуют владельцам закрывать «хвостиков» в гаражах и хозпостройках, чтобы обезопасить их от смерти.

Также специалисты просят не мешать отлову, — держаться подальше от мест, где проводятся соответствующие работы.

«Для безопасности граждан отлов ведется в прилегающих к населенным пунктам лесных массивах. Отлов производится с применением ветеринарных препаратов для общего наркоза животных и дистанционных пневматических инжекторов. После изъятия ветеринары проведут осмотр тигров в Центре реабилитации для принятия решений об их дальнейшей судьбе», — отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что жители региона продолжают распространять фейки об амурских тиграх. Более того, совсем недавно был обнаружен труп животного, которое погибло насильственной смертью.

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