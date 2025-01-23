Закрывайте двери на засов: конфликтных тигров выслеживают в Приморье

Стоит отметить, что в Хасанском районе обнаружили хищника с раненой лапой. Если данная особь просто навеяла страх на приморцев, то конфликтный зверь, который гуляет по Андреевке, успел натворить немало бед. Местные псы дрожат, ведь именно они изо дня в день рискуют стать закуской для полосатого. Эксперты рекомендуют владельцам закрывать «хвостиков» в гаражах и хозпостройках, чтобы обезопасить их от смерти.