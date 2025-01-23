Завершения тигриной «осады» ждут жители трех населенных пунктов Приморья

Posted 23 января, 05:43
Published 23 января, 05:43
Modified 23 января, 05:45
Updated 23 января, 05:45
В правительстве Приморского края сообщили о том, что созданная объединенная группа специалистов охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» приступила к работе. В селе Безверхово начался отлов травмированного тигра, а в Андреевке и Приморском — тех полосатых хищников, которые охотились на местных сторожевых собак.
«В этих трех населенных пунктах на время проведения мероприятий по изъятию хищников из дикой природы жителей просят закрывать домашних животных в помещения в тёмное время суток, а также не препятствовать работе специалистов, не приближаться к местам отловов. Для безопасности граждан отлов ведется в прилегающих к населенным пунктам лесных массивах. Отлов производится с применением ветеринарных препаратов для общего наркоза животных и дистанционных пневматических инжекторов. После изъятия ветеринары проведут осмотр тигров в Центре реабилитации для принятия решений об их дальнейшей судьбе», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Жители села Андреевка всю зиму прячут своих сторожевых собак в домах на ночь. Староста села Юрий Богданов в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» сообщил о том, что на данный момент ситуация в селе спокойная — люди мониторят ситуацию, отслеживая где в очередной раз появится дикий зверь, и надеются, что специальной группе удастся обезопасить дома и скот андреевцев.
«Обстановка на сегодняшний день тихая. Сегодня ночью видели следы крупного зверя по снегу на Рисовой пади. Люди волнуются, страшно. Представьте, я сейчас уже, наверное, месяц по вечерам собаку свою — немецкую овчарку забираю домой на ночь. Где это видано — собак, которые людей должны охранять, самих охранять приходится. Да от кого, от кошки», — говорит Юрий Николаевич.
Он живет в Андреевке с 1980-го года, и не припомнит такого. Держали коров, большое хозяйство, в лес ходили по грибы — в мыслях не было, что где-то тигр нападет.
«Мы с женой все сопки обходили, если корова ночью не придет на дойку. Даже в голове у меня никогда не было, что там тигр нападет или что. Собаки были у всех. Норководы жили, их собаки без привязи бегали, потому что ловили сбежавших норок. И тигров не приманивали. Скот у нас не пропадал. Не было у нас конфликтов. Помню, это еще в советское время было, тигр залез в оленник и поохотился там. На него петлю поставили, так он в ней и удавился — все село ездило туда на тигра посмотреть, вот такое событие это было», — рассказывает староста села.
Сегодня жители села в лес предпочитают не ходить. А этот год вообще напряженный — не то, что в лес не пойдешь, из дома бывает выйти страшно.
«Жена в баню идет, свет включаем везде, и встречаю ее с бани — прям натуральная тигриная осада, понимаете? Если будет настоящий отлов, поймают тигра-смутьяна, да успокоят людей, то, конечно, только положительно отношусь. Надеемся специалисты порядок наведут», — отметил Юрий Богданов.
Он уверен, что причина сложившейся ситуации в сильно увеличившемся поголовье тигра. И считает, что настало время пересмотреть нормативную базу.
«Сейчас получается, что животное главное — вот что человеку делать, если он встретился с тигром — застрелить, так виноват будешь, загрызет, снова человек виноват. А если на дороге случайно собьют тигра, так опять — водителю отвечать», — рассуждает он.
По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко в регионе расширят меры, направленные на сокращение числа конфликтных ситуаций с тиграми. Главная задача — обеспечить безопасное соседство «хозяина тайги» с людьми и сохранить популяцию этой редкой кошки.
Так, приморскому минлесу губернатор поручил подготовить и направить в Минприроды России предложения по разработке внятной методики регулирования конфликтных ситуаций с тиграми. В ней безусловно должен быть установлен приоритет безопасности людей, прописан порядок действий всех уполномоченных должных лиц, условия, при которых принимаются те или иные решения.
Раз в два года амурских тигров будут считать по головам, уже в этом году будет проведена научная работа, чтобы обосновать кормовую ёмкость угодий для обитания хищника. Параллельно должен быть проведен анализ всех охотничьих хозяйств, как они содержат кормовые площадки, достаточно ли специалистов, занимающихся охраной, как идет борьба с браконьерами.
Вместе с этим планируется увеличение районных охотоведов и конфликтных групп, а также оснащение необходимым оборудованием. Создается еще один центр передержки тигров, кроме этого, по словам Олега Кожемяко, «нужно думать о строительстве дополнительных центров передержки».
«Всю эту работу нужно выстроить на опережение. Нам нужно научиться жить с этим, научиться управлять ситуацией, помнить, что тигр — хозяин тайги, был, есть и будет», — заявил руководитель Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал об индивидуальных особенностях поведения хищников. По его словам, не бывает двух одинаковых тигров.