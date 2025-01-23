Завершения тигриной «осады» ждут жители трех населенных пунктов Приморья

Раз в два года амурских тигров будут считать по головам, уже в этом году будет проведена научная работа, чтобы обосновать кормовую ёмкость угодий для обитания хищника. Параллельно должен быть проведен анализ всех охотничьих хозяйств, как они содержат кормовые площадки, достаточно ли специалистов, занимающихся охраной, как идет борьба с браконьерами.