337 студентов ДВФУ получили именные и партнерские стипендии ко Дню студенчества

В конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ на получение стипендий семи выдающихся деятелей России отбираются всего 10 человек со всей страны. В этом году победителями этого конкурса стали три студента ДВФУ. Стипендию им. писателя А. Солженицына в размере 15 тыс. в месяц за успехи в литературном творчестве, политологии и журналистике получили студенты Юлия Баранова и Олег Сороквашин. Стипендию им. А. Собчака заслужила первокурсница магистратуры Ксения Сергеева.