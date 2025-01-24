337 студентов ДВФУ получили именные и партнерские стипендии ко Дню студенчества

Posted 24 января, 09:32
Published 24 января, 09:32
Modified 24 января, 09:34
Updated 24 января, 09:34
300 студентов со всего Приморского края, в числе которых 145 студентов ДВФУ стали получателями стипендии Губернатора Приморского края. На награждение в ДВФУ приехали учащиеся 14 региональных вузов. За достижения в научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности, реальный вклад в развитие экономики края ребята будут получать 8600 рублей ежемесячно. Всем получателям стипендии выдали памятный знак и сертификат от имени губернатора Приморья Олегом Кожемяко.
Стипендиями Президента и Правительства Российской Федерации отметили 97 студентов ДВФУ за достижения в учебе и научных исследованиях. Своими успехами ребята заработали дополнительно к академической стипендии от 1728 до 2640 рублей на весь учебный год.
В конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ на получение стипендий семи выдающихся деятелей России отбираются всего 10 человек со всей страны. В этом году победителями этого конкурса стали три студента ДВФУ. Стипендию им. писателя А. Солженицына в размере 15 тыс. в месяц за успехи в литературном творчестве, политологии и журналистике получили студенты Юлия Баранова и Олег Сороквашин. Стипендию им. А. Собчака заслужила первокурсница магистратуры Ксения Сергеева.
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики впервые подвело итоги конкурсного отбора на получение стипендии имени адмирала Геннадия Невельского. Ежемесячные выплаты в размере 30 тыс. рублей будут получать 82 студента-первокурсника Дальневосточного федерального университета за победы во всероссийских олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ.
«Правительство Российской Федерации, институты развития Дальнего Востока создают новые возможности для самореализации и развития молодежи. Как результат — мы фиксируем увеличение миграционного притока молодых специалистов 20 — 24 лет на Дальний Восток. Для талантливых молодых людей стипендия им. Невельского становится дополнительным стимулом переехать в ДФО, получить здесь образование и профессию, остаться жить, внести свой вклад в развитие региона», — отметила заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.
Высокие заслуги ребят отметил ректор ДВФУ Борис Коробец:
«К Дню российского студенчества 337 самых талантливых студентов ДВФУ получают престижные государственные, именные и партнерские стипендии. Это большое признание как для наших студентов и аспирантов, так и для преподавателей, которые готовят специалистов по приоритетным направлениям технологического развития страны. Особенно приятно видеть интерес к разработкам, исследованиям и проектам наших студентов укрупных индустриальных партнеров, которые поддерживают молодые таланты, вместе с ДВФУ и государством повышают интерес к инженерным и естественнонаучным специальностям, мотивируют ребят на новые достижения», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.
Еще 27 студентов университета стали получателями стипендий от 10 до 50 тысяч рублей от компаний-партнеров ДВФУ за профильные исследования, проекты и разработки. Своих победителей отметили компании: АО «Газпромбанк», ПАО «НК „Роснефть“, организация Совета финансового рынка, Группа компаний „Астра“.
В этот же день состоялось награждение получателей именных стипендий выдающихся ученых Дальнего Востока. На организацию этих стипендиальных конкурсов в 2024–2025 году фонд университета выделил порядка миллиона рублей.
Напомним, студенты Дальневосточного федерального университета могут претендовать более чем на 40 именных и государственных стипендий, в числе которых стипендия за успехи в учебной, научной, спортивной, творческой, а также общественной деятельности.