А ты где будешь продавать тюльпаны: задуматься о 8 Марта предлагают владивостокцам

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: начался сбор заявок на участие в аукционе, в ходе которого предприниматели Владивостока, желающие заработать и одновременно порадовать цветами на 8 Марта жителей Владивостока, могут получить право на законную торговлю хрупким красивым и нежным товаром. Всего предлагается 67 точек, где могут быть организованы автолавки с тюльпанами. По большому счету, список адресов для размещения точек с тюльпанами покрывает весь Владивосток (смотри фото).