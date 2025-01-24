vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 04:01

Published 24 января, 04:01

Modified 24 января, 04:03

Updated 24 января, 04:03

67 точек для торговли цветами на 8 Марта организуют во Владивостоке

А ты где будешь продавать тюльпаны: задуматься о 8 Марта предлагают владивостокцам

24 января 2025, 04:01
Фото: vostokmedia.com.

67 точек для торговли цветами на 8 Марта организуют во Владивостоке

Сюжет
Цветы
Второй месяц зимы на исходе, а там и короткий февраль пролетит — пора уже владивостокцам, желающим заработать на цветах в начале марта, задуматься о том, где они будут продавать тюльпаны. В администрации Владивостока предложили 67 адресов на выбор.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: начался сбор заявок на участие в аукционе, в ходе которого предприниматели Владивостока, желающие заработать и одновременно порадовать цветами на 8 Марта жителей Владивостока, могут получить право на законную торговлю хрупким красивым и нежным товаром. Всего предлагается 67 точек, где могут быть организованы автолавки с тюльпанами. По большому счету, список адресов для размещения точек с тюльпанами покрывает весь Владивосток (смотри фото).

Фото: vlc.ru

Принять участие в аукционе могут любые юридические лица и индивидуальные предприниматели. Список необходимых документов можно найти на сайте администрации Владивостока, а заявление на участие в аукционе нужно представить лично или через своего полномочного представителя по адресу: Партизанский проспект, 3, кабинет № 6.

Сбор заявок — до 20 февраля. Сам аукцион состоится 25 февраля. Продажа цветов начнется 1 марта и продлится 10 дней.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как правильно сажать цветы по лунному календарю в 2025 году.

Когда сажать и пересаживать цветы по лунному календарю в 2025 году
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Цветы#Торговля#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика