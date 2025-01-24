А ты где будешь продавать тюльпаны: задуматься о 8 Марта предлагают владивостокцам

Posted 24 января, 04:01
Published 24 января, 04:01
Modified 24 января, 04:03
Updated 24 января, 04:03
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: начался сбор заявок на участие в аукционе, в ходе которого предприниматели Владивостока, желающие заработать и одновременно порадовать цветами на 8 Марта жителей Владивостока, могут получить право на законную торговлю хрупким красивым и нежным товаром. Всего предлагается 67 точек, где могут быть организованы автолавки с тюльпанами. По большому счету, список адресов для размещения точек с тюльпанами покрывает весь Владивосток (смотри фото).
Принять участие в аукционе могут любые юридические лица и индивидуальные предприниматели. Список необходимых документов можно найти на сайте администрации Владивостока, а заявление на участие в аукционе нужно представить лично или через своего полномочного представителя по адресу: Партизанский проспект, 3, кабинет № 6.
Сбор заявок — до 20 февраля. Сам аукцион состоится 25 февраля. Продажа цветов начнется 1 марта и продлится 10 дней.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как правильно сажать цветы по лунному календарю в 2025 году.