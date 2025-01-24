«Алло, полиция? Спасите от собаки»: что делать, если вас укусили на улице

Posted 24 января, 05:47
Published 24 января, 05:47
Modified 24 января, 05:49
Updated 24 января, 05:49
В пресс-службе ведомства отметили, что пострадавшие от укуса собак должны обратиться в полицию. Именно её сотрудники регистрируют факт нападения на человека. Недобросовестного хозяина привлекут к административной ответственности.
— Полиция выясняет все обстоятельства происшествия: находит владельца собаки, изучает медицинское заключение о тяжести инцидента, после чего все материалы передают нам, — отметили в инспекции.
Что грозит хозяину «невежливого» пса? Здесь есть варианты: это может быть устное предостережение, а может быть и штраф до 30 тысяч рублей. Всё зависит от того, насколько тяжелы последствия нападения собаки.
Ну и кроме того, напоминает редакция «Восток-Медиа», укус животного — повод обратиться к медикам, особенно, если нет возможности выяснить, была собака привита от бешенства или нет. Кстати, нередко недобросовестные хозяева «не заморачиваются» прививками для своих животных.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье начали штрафовать владельцев собак «на самовыгуле».