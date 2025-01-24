vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 05:47

Published 24 января, 05:47

Modified 24 января, 05:49

Updated 24 января, 05:49

Жителям Приморского края разъяснили, что делать, если укусила чужая собака

«Алло, полиция? Спасите от собаки»: что делать, если вас укусили на улице

24 января 2025, 05:47
Фото: 1MI.

Жителям Приморского края разъяснили, что делать, если укусила чужая собака

Сюжет
Собаки
Если вас укусила собака — чужая, не ваша — следует обращаться в полицию. Об этом напомнили в ветеринарной инспекции Приморского края.

В пресс-службе ведомства отметили, что пострадавшие от укуса собак должны обратиться в полицию. Именно её сотрудники регистрируют факт нападения на человека. Недобросовестного хозяина привлекут к административной ответственности.

— Полиция выясняет все обстоятельства происшествия: находит владельца собаки, изучает медицинское заключение о тяжести инцидента, после чего все материалы передают нам, — отметили в инспекции.

Что грозит хозяину «невежливого» пса? Здесь есть варианты: это может быть устное предостережение, а может быть и штраф до 30 тысяч рублей. Всё зависит от того, насколько тяжелы последствия нападения собаки.

Ну и кроме того, напоминает редакция «Восток-Медиа», укус животного — повод обратиться к медикам, особенно, если нет возможности выяснить, была собака привита от бешенства или нет. Кстати, нередко недобросовестные хозяева «не заморачиваются» прививками для своих животных.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье начали штрафовать владельцев собак «на самовыгуле».

Горе-собачников начали карать в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Собаки#Приморский край#Укусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика