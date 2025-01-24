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Posted 24 января, 05:41

Published 24 января, 05:41

Modified 24 января, 05:43

Updated 24 января, 05:43

Снег и штормовой ветер нанесут удар по Приморскому краю

Аномальное тепло и жуткие последствия циклона: какая погода ждет жителей Приморья

24 января 2025, 05:41
Фото: 1MI.

Снег и штормовой ветер нанесут удар по Приморскому краю

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Погода
Серьезные осадки надвигаются на Приморский край. Какая ситуация ожидает жителей региона на следующей неделе?

Синоптическая обстановка в регионе будет переменчивой на следующей неделе, сообщает «Примгидромет».

В понедельник начнется снег в юго-западной части. Остальные районы не ощутят существенного влияния осадков. Ночь выдастся морозной, — температура упадет до -29 °С, а днем вновь вернется плюсовая температура, — столбики термометров поднимутся до +1 °С.

Во вторник циклон из Кореи начнет охватывать Приморье. Основной удар придется на южные территории. В регионе образуются снежный накат и гололедица. Однако дневные температуры останутся на том же уровне, что и в понедельник.

Ослабление непогоды прогнозируется только в среду днем. Также ожидается сильный ветер. Несмотря на перемены, температурный фон останется без изменений.

Во Владивостоке понедельник пройдет спокойно и без кардинальных ухудшений. Во вторник начнется снегопад, который осложнит обстановку на дорогах. Воздух прогреется только до -3 °С. В среду задует северный ветер, осадки прекратятся. Затем потеплеет до -4°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неожиданный «фонтан» заморозил деревья в пригороде дальневосточной столицы.

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