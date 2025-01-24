Бассейн и студия звукозаписи: как живут и учатся воспитанники Приморского филиала ЦМШ

Posted 24 января, 04:05
Published 24 января, 04:05
Modified 24 января, 06:53
Updated 24 января, 06:53
Вот по этим светлым, с изумительными видами на бухту Аякс, корпусам и провели на днях журналистов ведущих изданий Приморского края.
— В этот комплекс, куда входят образовательный центр, три концертных зала, мастерские музыкальных инструментов, студия звукозаписи, интернат для учеников, многоквартирные дома со служебными квартирами и многое другое, мы переехали в сентябре 2023 года, — рассказала Наталья Мальцева, директор Приморского филиала ЦМШ. — Здесь мы учим детей по экспериментальной программе — системе профессионального образования полного цикла — от начальной школы до аспирантуры.
В Приморском отделении ЦМШ готовят музыкантов-исполнителей. Преподаватели — выпускники консерваторий со всей России, и не только (например, есть и те, кто окончил Белорусскую государственную академию музыки). Многие из них работают в оркестре Приморской сцены Мариинского театра. Все они — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, также гордость педагогического коллектива — два заслуженных артиста России. Кроме того, воспитанников курируют ведущие преподаватели из Москвы, консультируя и следя за успехами и развитием каждого.
Кстати, в 2025 году Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского мастерства отмечает важнейший юбилей — 90-летие!
Сегодня в Приморском филиале ЦМШ — 112 учеников, и это не только приморцы и юные владивостокцы, но и ребята из других регионов ДФО. Есть и иностранцы — учащиеся из КНР. Иногородние ребята и инострацны живут в интернате, в нём 250 мест — современные уютные комнаты на двоих. В целом же филиал рассчитан на обучение 300 человек.
Прогулка по корпусам ЦМШ — одно удовольствие. Интернат, классы, где ребята проходят курс средней школы, репетиционные залы, учебные помещения, где юные музыканты осваивают специальность; столовая, библиотеки (обычная и музыкальная), концертные залы, словом, — все связано переходами, и выскакивать по сто раз на улицу не надо (хотя в свободное время почему не погулять по красивой территории, где и детская площадка есть, и скамейки). Светло, чисто, кругом царит атмосфера творчества — ещё бы! Здесь учатся те, кто действительно решил посвятить себя музыке, кто талантлив и усерден, идёт к своей цели.
— Поступление в ЦМШ — только по результатам прослушивания, и на бюджет, и даже если речь идет о платном обучении, как для иностранных студентов, — говорит Наталья Мальцева. — Мы не можем позволить себе потерять репутацию, приняв «за деньги» ученика, который просто не потянет программу. Все наши ученики — талантливы, и мы иногда говорим, что у нас в филиале всё есть — в том числе инструменты ведущих мировых производителей, да даже бассейн, где регулярно проходят занятия по плаванию, — и нам нужны только талантливые дети. А их на Дальнем Востоке немало, мы в этом уверены.
Русский язык и литература, химия и физика, математика и география — общеобразовательную программу (и уроки физкультуры в просторном светлом спортивном зале не пропускают, только с оговоркой — в этом учебном заведении спортивные игры запрещены, ведь для музыканта нет ничего страшнее, чем травма руки) юные таланты осваивают всерьёз. И с ещё большим рвением — программу по специальности. Пианисты, скрипачи, альтисты, валторнисты (кстати, единственный первоклашка — пока что — в ЦМШ играет на валторне и подает, как говорят преподаватели, огромные надежды), трубачи, виолончелисты (перечислять можно долго) — все они мечтают стать профессиональными музыкантами и идут к своей мечте. Кстати, одна из учениц 11-го класса уже сегодня играет в составе оркестра Приморской сцены Мариинского театра.
— Очень талантливая девушка, — говорит Наталья Мальцева. — Маэстро Гергиев лично дал добро на зачисление в штат.
Кстати, преподаватели ЦМШ — музыканты симфонического оркестра нашей «Мариинки» — рассказали, что их воспитанники частенько сидят во время оперных и балетных спектаклей, концертов в оркестровой яме рядом со своими преподавателями, вникают в особенности исполнения, проникаются атмосферой, понимают на практике законы взаимодействия оркестра, словом, приобретают практический опыт и видят, к чему стремиться.
Разумеется, свой оркестр есть и в ЦМШ, и репетиционный зал для него (как и 56 комнат для индивидуальных занятий по специальности — ребята берут ключи и играют), в котором установлены в том числе уникальные рояли, один из которых — дисклавир. Рояль имеет специальное оборудование, подключен к Интернету, что позволяет, например, педагогам из Москвы наблюдать за тем, как играет ребенок здесь, на острове Русском во Владивостоке.
Между прочим, профессиональным музыкантам совсем не подходить к инструменту, не играть можно всего две недели в год, иначе теряешь мастерство, навыки — и для юных воспитанников местного филиала ЦМШ это правило тоже действует. Даже летом на каникулах ребята совершенствуют своё исполнительское мастерство. А во время учебного года — регулярно дают концерты. Кстати, 8 февраля в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра пройдет концерт «Юные дарования Приморья» (6+), на котором воспитанники ЦМШ выступят с оркестром нашей Мариинки.
Журналисты ведущих изданий Приморского края прошлись по всем корпусам Приморского филиала ЦМШ, заглянули в классы, где шли занятия, полюбовались на изумительные виды, открывающиеся из окон корпусов на бухту Аякс, насладились концертом, который дали для них воспитанники школы, и даже попробовали тот же обед, который предлагали учащимся в этот день, — очень вкусно, между прочим!
— Когда говорят: национальный проект «Культура», кажется, что это просто общие слова, что-то такое абстрактное, — делились коллеги мыслями после завершения экскурсии. — А чтобы понять, что это такое на самом деле, нужно побывать вот в таких местах, увидеть, как много средств вложено в развитие культуры в стране, в поддержку юных талантов, в воспитание будущих поколений.
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