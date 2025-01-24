Бассейн и студия звукозаписи: как живут и учатся воспитанники Приморского филиала ЦМШ

— Поступление в ЦМШ — только по результатам прослушивания, и на бюджет, и даже если речь идет о платном обучении, как для иностранных студентов, — говорит Наталья Мальцева. — Мы не можем позволить себе потерять репутацию, приняв «за деньги» ученика, который просто не потянет программу. Все наши ученики — талантливы, и мы иногда говорим, что у нас в филиале всё есть — в том числе инструменты ведущих мировых производителей, да даже бассейн, где регулярно проходят занятия по плаванию, — и нам нужны только талантливые дети. А их на Дальнем Востоке немало, мы в этом уверены.