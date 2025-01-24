Четырнадцать детей назвали в честь города в Приморском крае

Posted 24 января, 03:44
Published 24 января, 03:44
Modified 24 января, 03:46
Updated 24 января, 03:46
В артемовском ЗАГСе прошло традиционное мероприятие, — счастливые родители получили первые документы своих малышей. Процедура проходила в торжественной обстановке. Ведь новоиспеченные мамы и папы нарекли своих младенцев именем, которое является именем родного города. Сразу две семьи решили назвать мальчиков Артемами.
Стоит отметить, что в прошлом году в муниципалитете появилось 14 детей, названных в честь одного из лучших городов России. Сотрудники ЗАГСа вручили приморцам приветственные адреса и памятные подарки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что имя Артем является популярным в Приморском крае не первый год.