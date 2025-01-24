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Posted 24 января, 03:44

Published 24 января, 03:44

Modified 24 января, 03:46

Updated 24 января, 03:46

Более десяти мальчиков нарекли именем в честь родного города в Приморье

Четырнадцать детей назвали в честь города в Приморском крае

24 января 2025, 03:44
Фото: 1MI.

Более десяти мальчиков нарекли именем в честь родного города в Приморье

Сюжет
Дети
В 2024 году многие семейные пары стали родителями юных приморцев. Четырнадцать из них получили свидетельства о рождении в торжественной обстановке.

В артемовском ЗАГСе прошло традиционное мероприятие, — счастливые родители получили первые документы своих малышей. Процедура проходила в торжественной обстановке. Ведь новоиспеченные мамы и папы нарекли своих младенцев именем, которое является именем родного города. Сразу две семьи решили назвать мальчиков Артемами.

Стоит отметить, что в прошлом году в муниципалитете появилось 14 детей, названных в честь одного из лучших городов России. Сотрудники ЗАГСа вручили приморцам приветственные адреса и памятные подарки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что имя Артем является популярным в Приморском крае не первый год.

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