Демешин принял решение выделить почти 600 миллионов на расселение людей из бараков

В настоящее время на проспекте 60-летия Октября остаётся еще 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья, хозяева которого ожидают переселения. Весь этот объем жилплощади будет включён в новую адресную программу по переселению из аварийного жилья, рассчитанную на 2025–2030 годы с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий». При этом выделенный из резервного фонда правительства региона 581 миллион рублей позволит ускорить расселение оставшихся аварийных бараков, не дожидаясь поступления федеральных средств.