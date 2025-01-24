Демешин принял решение выделить почти 600 миллионов на расселение людей из бараков

Posted 24 января, 05:36
Published 24 января, 05:36
Modified 24 января, 05:38
Updated 24 января, 05:38
До 1 марта текущего года администрации краевого центра необходимо освоить выделенные средства и расселить не менее сотни непригодных для проживания квартир.
Во время объезда Хабаровска в июне прошлого года Дмитрий Демешин пообещал жителям аварийных бараков на проспекте 60-летия Октября решить вопрос с расселением. Все деревянные бараки были включены в Атлас проблемных объектов Хабаровского края. Решение губернатора о выделении дополнительных средств на расселение бараков — это выполнение июньского обещания и возможность переселить людей в комфортное жильё гораздо быстрее, чем это определено сроками федеральной программы.
– В настоящее время по всему краю признаны аварийными около тысячи многоквартирных домов. Наиболее остро стоит вопрос с бараками на проспекте 60-летия Октября в краевой столице. В рамках региональной адресной программы с 2019 по 2024 год мы расселили 1,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в дополнение к этому в 2021–2022 годах за счет 599 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации – чуть более 7 тысяч квадратных метров. В итоге условия проживания улучшили 485 человек, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
В настоящее время на проспекте 60-летия Октября остаётся еще 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья, хозяева которого ожидают переселения. Весь этот объем жилплощади будет включён в новую адресную программу по переселению из аварийного жилья, рассчитанную на 2025–2030 годы с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий». При этом выделенный из резервного фонда правительства региона 581 миллион рублей позволит ускорить расселение оставшихся аварийных бараков, не дожидаясь поступления федеральных средств.
Напомним, что благодаря президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019 по 2024 год в Хабаровском крае расселено 103,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали 6 тысяч человек. С 2025 года эта работа продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».